Готовність на 85%: Галущенко озвучив терміни добудови третього енергоблока Хмельницької АЕС

Добудова третього енергоблока Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС) займе 2,5-3 роки. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Укрінформ.

“Ми оцінюємо можливість його добудови, з урахування трьохстороннього проєкту із США та Болгарією щодо отримання корпусів реакторів, протягом 2,5-3 років”, - заявив урядовець.

За його словами, ступінь готовності третього енергоблока ХАЕС на сьогодні становить близько 85%. Водночас Галущенко спрогнозував, що на добудову четвертого енергоблока Хмельницької АЕС знадобиться 4 роки.

Очікується, що будівництво двох нових атомних енергоблоків збільшить виробництво електроенергії на 16 226 мільйонів кіловат-годин на рік, а відпуск – на 15 415 мільйонів кіловат-годин на рік.

Нагадаємо, що на початку квітня уряд схвалив розроблений Міністерством енергетики законопроєкт “Про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електричної станції”. Документом визначаються місця розміщення енергоблоків, кількість реакторів, їх типи і загальні характеристики, а також загальні вимоги до проєктування та будівництва.

Реалізація проєкту здійснюватиметься за рахунок коштів "Енергоатому" із залученням кредитних можливостей, без використання коштів з державного бюджету України.

Водночас Україна розраховує підписати в червні угоду про купівлю двох ядерних реакторів у Болгарії для Хмельницької АЕС, повідомляв голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін. Йдеться про реактори російського виробництва з недобудованої АЕС "Белене".

Хмельницька АЕС буде найпотужнішою в Європі

Загалом Україна планує цьогоріч розпочати будівництво чотирьох нових ядерних реакторів, аби компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з Росією. Усі вони будуть побудовані на Хмельницькій АЕС на заході України.

Із тією потужністю, яку потенційно зможуть видавати шість реакторів на Хмельницькій АЕС, вона буде найбільшою у Європі і навіть більшою за потужністю, ніж окупована РФ Запорізька АЕС.

Підготовка до будівництва п'ятого та шостого енергоблоків на Хмельницькій АЕС стартувала у квітні 2024 року. НАЕК "Енергоатом" і компанія зі США Westinghouse розпочали проєкт будівництва за американською технологією АР1000.

АР1000 – це технологія, яка ні в Україні, ні в Європі ще не використовувалася. Це американський тип реактора і дуже потужна технологія, яка, зокрема, передбачає нові підходи до безпеки, наприклад, якщо у разі знеструмлення реактор вимушений перейти на резервне живлення і дизель-генератор теж зазнає пошкодження, то навіть у такому разі АР1000 може функціонувати 72 години без жодного ризику аварій.

Голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін зауважив, що термін будівництва одного блоку становить орієнтовно 4-5 років, а його вартість - близько 5 мільярдів доларів.

Нині на Хмельницькій АЕС працюють два енергоблоки номінальною потужністю 1000 МВт кожен. Вони, як зауважили на електростанції, частково переведені на американське ядерне паливо. Енергоблок №3 ХАЕС почали будувати у вересні 1985 року, №4 - у червні 1986-го. Обидва блоки запроєктовані на потужність 1000 МВт, з реакторною установкою ВВЕР-1000/В-320. Попри будівельну готовність 3-го блоку на 75% та 4-го - на 28%, у 1990 році через мораторій на будівництво нових АЕС проєкт призупинили.