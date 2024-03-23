Україна планує розпочати встановлення ядерних реакторів із Болгарії у червні

Україна сподівається підписати в червні угоду про купівлю двох ядерних реакторів у Болгарії для Хмельницької АЕС, щоб компенсувати втрату енергопотужностей окупованої РФ Запорізької АЕС.

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Про це повідомив Reuters голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Зазначається, що нові реактори будуть побудовані на Хмельницькій АЕС на заході України та оснащені обладнанням російського виробництва, яке Київ хоче імпортувати з Болгарії.

Болгарія хоче збільшити ціну за обладнання

"Переговори між урядом України та Болгарії тривають... і я думаю, що десь у червні ми матимемо результат укладення контрактів з Болгарією на закупівлю цього обладнання", - сказав Котін.

Він повідомив, що поставив завдання будівельній організації і керівництву Хмельницькою АЕС підготуватися до монтажу до червня.

За його словами, якщо обладнання буде доставлене вчасно і в повному обсязі, "Енергоатом" буде готовий почати пускові роботи на новому реакторі через два-три роки, бо необхідний час для виготовлення турбіни для блоку. Наразі "Енергоатом" веде переговори з компанією General Electric.

Другий реактор буде встановлено пізніше, але Котін не назвав конкретних термінів.

Він сказав, що Болгарія раніше виставляла ціну двох реакторів на рівні 600 мільйонів доларів, але Софія прагне збільшити ціну на обладнання, яке, крім Болгарії, можна купити лише в Росії.

«Існує постійне бажання болгарської сторони отримати більшу вигоду для себе, ніж ці 600 мільйонів доларів, і чим більше часу минає, тим вищі ціни вони озвучують, але ми все ще зосереджені на ціні в 600 мільйонів доларів», - наголосив Котін.

Він повідомив, що "Енергоатом" також має намір побудувати ще два реактори на Хмельницький АЕС на базі американського реактора AP-1000, а на початку квітня компанія почне бетонувати два нових блоки.

Україна планує розпочати будівництво чотирьох ядерних реакторів у 2024 році

Україна планує цьогоріч розпочати будівництво чотирьох нових ядерних реакторів, аби компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з Росією.

Усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій АЕС на заході України.

Із тією потужністю, яку зможуть видавати шість реакторів на Хмельницькій АЕС, вона буде найбільшою у Європі і навіть більшою за потужністю, ніж окупована РФ Запорізька АЕС.

Будівництво нових реакторів потребуватиме часу, а 3-ій енергоблок ХАЕС може бути введено в експлуатацію приблизно за 2,5 роки