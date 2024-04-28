Початок переговорів про вступ України та Молдови до ЄС можливий вже у червні - посол

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, досить оптимістично налаштована щодо початку переговорів про вступ України та Молдови до ЄС і вважає, що вони можуть розпочатися вже наприкінці червня цього року.

Про це вона сказала в інтерв'ю Українському Радіо.

За її словами, необхідність одностайності серед країн-членів ЄС є ключовим фактором, який впливає на процес розширення, але вона підкреслює, що Україна "знаходиться на правильному шляху".

"… я дуже сподіваюся, що наприкінці червня ми розпочнемо переговори з Україною та Молдовою. Політичний сигнал було надіслано ще в грудні минулого року. Україна знаходиться на правильному шляху, вона готова до переговорів", — сказала Матернова.

Вона додає, що попри таку позитивну оцінку, в Україні все одно залишилися реформ, які потрібно продовжувати, але можна буде зробити і протягом переговорів про вступ.

Однак, важливим фактором є те, що з 1 липня 2024 року до кінця року головування в Раді Європейського Союзу перейде до Угорщини, позиція якої щодо України та її вступу до ЄС викликає багато запитань є не однозначною.

У відповідь на це, посол зазначила, що хоча є побоювання щодо можливих спроб Орбана вплинути на процес, ЄС має механізми, що можуть запобігти негативному впливу.

"Природа нашої номенклатури європейських органів дуже складна", – зазначила Матернова, вказуючи на розрізнення між Радою Європи, що базується в Страсбурзі, та Радою Європейського Союзу, в якій головуватиме Угорщина.

Як просувається вступ України до ЄС

Нагадаємо, що враховуючи складність і терміновість ситуації в Україні, Європейська рада пропонує швидко ухвалити переговорні рамки, підготовлені Європейською комісією для України, щоб мати змогу продовжувати подальшу роботу з євроінтеграції України. Європейська рада пропонує Раді швидко ухвалити переговорні рамки, підготовлені Європейською комісією для України та Молдови.

Додамо, 12 березня Європейська комісія затвердила переговорну рамку про вступ України та Молдови до Європейського союзу, а також – рекомендувала розпочати переговори про вступ до ЄС з Боснією та Герцеговиною.

Європейська рада 14 грудня ухвалила рішення розпочати переговори з Україною та Молдовою про вступ до Євросоюзу, а також надала статус кандидата в ЄС Грузії.

Як зазначив тоді прем'єр-міністр Денис Шмигаль, цим рішенням Євросоюз високо оцінив реформи, які Україна провела за останні роки, і виконання всіх рекомендацій Єврокомісії. "Попереду непростий шлях. Ми єдині та готові пройти його максимально швидко", - додав він.