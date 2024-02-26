В Нацбанку дали прогноз щодо зростання ВВП України в разі швидкого вступу до ЄС

За одним із двох сценаріїв, а саме - швидкої реалізації реформ, економіка України може зрости впродовж десятиліття на 7%, а ВВП на одну особу в 2033 році досягне майже $15,5 тис.

Про це повідомила пресслужба НБУ, розглянувши два сценарії євроінтеграції України.

Зазначається, що натомість за сценарію часткового проведення реформ українська економіка може зростати приблизно на 4% упродовж десятиліття, а ВВП на одну особу в 2033 році перевищить $10 тис.

"Українська економіка поступово відновлюється переважно завдяки надолуженню втрат, спричинених повномасштабною агресією Росії. Проте стійке економічне зростання високими темпами можливе лише за умови сталого підвищення рівня продуктивності", - йдеться у повідомленні регулятора.

Цьому можуть посприяти рішучі євроінтеграційні реформи та зближення з більш розвиненими економіками за умови збереження макроекономічної стабільності.

У НБУ зазначили, що вже сама перспектива членства в ЄС та виконання відповідних умов стимулюватимуть економічне зростання країни ще до офіційного її вступу, а процес інтеграції – зовнішню торгівлю та залучення інвестицій, що посилить інституційну спроможність країни.

Це сприятиме підвищенню ефективності використання ресурсного потенціалу, зменшенню корупції, поглибленню ринкової конкуренції.

"Про це свідчить досвід країн, що пройшли євроінтеграційний шлях. Так, у країнах Центрально-Східної Європи, що приєдналися до ЄС у 2004 році, рівні продуктивності праці та ВВП на одну особу в 2003 році були в середньому на майже 10% вищі порівняно з тим, якби вони не мали можливості вступу", - додали в НБУ.

Важливою передумовою для успішної європейської інтеграції України є, в тому числі, й подальша реалізація мандата НБУ із забезпечення цінової стабільності.

Нагадаємо, у січні 2024 року ВВП України виріс на 3,5%.

Додамо, що Європейська рада 14 грудня 2023 року ухвалила рішення розпочати переговори з Україною та Молдовою про вступ до Євросоюзу, а також надала статус кандидата в ЄС Грузії.

Прогнози щодо ВВП України на 2024 рік

Прогнози Міністерства економіки на 2024 рік передбачають зростання ВВП на 4,6%. Інвестиції у 2024 році порівняно із 2023 роком зростуть на 29,6%, що стане найбільш значимим внеском у загальне зростання ВВП.

На початку січня-2024 Світовий банк також дав свій прогноз щодо ВВП України. Згідно зі звітом банку, перспективи України залишаються невизначеними. Прогнозується, що зростання складе 3,2% у 2024 році і 6,5% у 2025 році. Очікується, що активні воєнні дії триватимуть протягом 2024 року, при цьому базові та одноразові фактори, включаючи врожай сільськогосподарських культур, призведуть до ослаблення.

Своєю чергою Нацбанк України у Інфляційному звіті передбачав, що у 2024 році реальний ВВП зросте на 3,6%. Цьому буде сприяти не лише адаптивність українського бізнесу, але й збереження бюджетної підтримки.

Фото: ua.depositphotos.com