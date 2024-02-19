У 2023 році держборг України зріс на 1444 млрд грн

Протягом 2023 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України зріс у гривневому еквіваленті на 1444 млрд грн та у доларовому еквіваленті на 33,9 млрд доларів США, головним чином за рахунок розширення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Станом на 31 грудня 2023 року державний та гарантований державою борг склав 5519,5 млрд грн або 145,3 млрд доларів США. З цієї суми, державний та гарантований зовнішній борг склав 3 863 млрд грн або 101,7 млрд доларів США, що становить 69,99% від загальної суми боргу, тоді як внутрішній борг склав 1656,5 млрд грн або 43,6 млрд доларів США.

За розподілом кредиторів, пільгові позики від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав становлять 51,5%, випущені цінні папери на внутрішньому ринку - 28,9%, на зовнішньому ринку - 16,7%, а позики від комерційних банків та інших фінансових установ - 2,9%.

У зв'язку зі збільшенням макрофінансової допомоги ЄС, частка державного боргу, номінованого в євро, різко зросла до 32,3% від загальної суми боргу.

Частка державного боргу в гривні склала 27,2%, в доларах США - 26,2%, в спеціальних правах запозичень (валюта МВФ) - 11,3%, а в інших валютах, таких як фунти стерлінгів, канадські долари та японські єни - 2,9%.

У кінці 2023 року середньозважена вартість державного боргу склала 6,24%, що на 1,4 відсоткових пунктів менше порівняно з попереднім роком. Термін до погашення державного боргу збільшився на понад 2 роки, становлячи 10,56 років.

У 2023 році Україна залучила зовнішнє фінансування на суму 42,5 млрд доларів США, з яких 27% складала безповоротна грантова допомога. Гранти надали США, Японія, Норвегія, Німеччина, Іспанія, Фінляндія, Швейцарія, Ірландія, Бельгія та Ісландія.

Довгострокове пільгове кредитне фінансування на суму 30,9 млрд доларів США було отримано від різних донорів, включаючи ЄС, МВФ, Японію, Канаду, Великобританію, Світовий банк та Іспанію.

Кредити в рамках програм макрофінансової допомоги ЄС мають 35-річний строк погашення, включаючи 10-річний пільговий період, та витрати на їх обслуговування відшкодовуються ЄС.

Раніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозував, що загальний державний борг України в 2023 році зросте до 88,1% від валового внутрішнього продукту (ВВП) країни. Нагадаємо, станом на 20 квітня Державний та гарантований державою борг зріс на 13,4 мільярда доларів до 78,5% ВВП станом на кінець 2022 року з 48,9% у 2021 році.