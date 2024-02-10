Підвищення податків та скорочення витрат: Україна розробляє план дій, щоб отримати кошти від МВФ, якщо допомоги від США не буде

Україна готує план дій на випадок припинення допомоги від Сполучених Штатів, який повинна представити МВФ для подальшого кредитування. Зокрема, йдеться про розширений продаж внутрішніх облігацій, підвищення податків і скорочення витрат.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Про це пише Bloomberg.

Як зазначає видання, продовження західного фінансування є умовою кредитної програми МВФ на 15,6 млрд. доларів.

Тому зараз Україна розробляє план на випадок, якщо не отримає фінансову допомогу від США. Серед цих заходів - розширення продажів внутрішніх облігацій, підвищення податків і скорочення витрат.

Ці заходи необхідні для того, щоб гарантувати МВФ, що країна може обслуговувати свої борги, якщо союзники не нададуть допомогу

Цей план буде представлений МВФ для подальшого кредитування наступного тижня. Очікується, що співробітники МВФ приїдуть з триденним візитом до Києва 12 лютого.

Візит відбудеться напередодні перегляду кредитної програми МВФ, який розпочнеться у лютому та розблокує транш допомоги у розмірі 900 мільйонів доларів.

"Водночас Мінфін і НБУ вважають, що рада директорів МВФ може не схвалити наступну видачу кредиту без бюджетного плану, якщо кошти США, як і раніше, будуть заблоковані", - повідомив виданню український чиновник.

Ключовим джерелом для заміни коштів від США Київ розглядає розширення внутрішніх державних запозичень. Уряд вважає, що високоліквідні українські банки продовжуватимуть вкладати кошти, які вони отримують від кредитування через військові ризики, у високоприбуткові державні облігації.

Це може принести принаймні 5 мільярдів доларів доходу цього року. Водночас уряд також міг би підвищити податки або скоротити витрати, якщо це необхідно.

У МВФ закликали терміново надати фінансування Україні

Раніше глава МВФ Кристаліна Георгієва заявила, що Україна зможе самостійно справлятися без західного фінансування лише "декілька місяців". Києву терміново необхідні десятки мільярдів доларів, а затримки з наданням додаткового фінансування від партнерів загрожують відновленню української економіки.

Минулого року українська влада вжила певних заходів з економії бюджетних коштів та встановила обмеження на видатки, щоб забезпечити фінансову стабільність. Ці заходи дозволяють Україні пройти перший квартал без необхідних надходжень від міжнародних партнерів.

Для того, щоб залучати приватний капітал до фінансування соціальних та гуманітарних видатків, Мінфін буде активно розміщувати військові облігації.

Що буде, якщо Україна не отримає фінансову допомогу

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев нещодавно розповів, що влада очікує, що фінансова допомога від партнерів все ж таки надійде. Але на випадок протилежного сценарію теоретично є два рішення: гірше й найгірше.

Потенційним поганим рішенням є секвестр, тобто скорочення витрат бюджету, а ще гіршими - бюджетна емісія.

"Це найгірше, що може бути, адже емісія є податком на бідних та підриває макроекономічну стабільність", – зазначив нардеп.

Також у Кабінеті міністрів можуть розглянути варіант додаткового оподаткування.

Що стосується США, то там 8 лютого Сенат проголосував за початок роботи над пакетом допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Було ухвалене процедурне рішення для подальшого розгляду законопроєкту про виділення додаткової допомоги.

Джерело фото: ua.depositphotos.com