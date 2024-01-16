З початку повномасштабної війни українці почали вдвічі більше купляти ОВДП

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, відзначається велике зростання інтересу громадян та підприємців до інвестування в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомили у пресслужбі Міністерстві фінансів України.

Зокрема, обсяг вкладень юридичних осіб за цей період збільшився в 1,7 рази, складаючи 139 млрд грн, а вкладення фізичних осіб зросли більше, ніж вдвічі, до 53,3 млрд грн.

Запуск можливостей придбання військових облігацій через додаток "Дії" 3 жовтня 2022 року призвів до покупок паперів на суму понад 2,8 млрд грн.

У Мініфіні зазначають, що однією з ключових причин зростання інтересу є привабливість таких інвестицій, оскільки дохідність ОВДП значно перевищує рівень інфляції. Наприклад, реальна середньозважена дохідність облігацій у гривні у грудні 2023 року становила 12,1% у річному вимірі після віднімання офіційної інфляції.

Найбільшу частку ОВДП продовжує тримати Нацбанк

Зазначається, що тримачами ОВДП найчастіше є Національний банк України, який має найбільшу частку (43,5%) та банківський сектор (41,5%), за якими йдуть юридичні особи (8,8%), фізичні особи (3,4%), нерезиденти (2,7%) та територіальні громади (0,1%).

Загалом, з початку воєнного стану вдалося залучити понад 1 232,9 млрд грн на фінансування державного бюджету через випуск ОВДП. У 2023 році було залучено 552,6 млрд грн, включаючи 388,5 млрд грн, 3,7 млрд доларів США та 735,8 млн євро. При цьому, обсяг погашень ОВДП протягом минулого року склав 369,8 млрд грн, включаючи 225,1 млрд грн, 3,3 млрд доларів та 582,2 млн євро.

Загалом, чисте залучення коштів склало 163,4 млрд грн, 370,4 млн доларів та 153,6 млн євро. Рівень рефінансування внутрішнього боргу становить 150%, з 172,6% для ОВДП у гривні, 111,2% для ОВДП у доларах та 126,4% для ОВДП у євро.

Як зміняться ставки за ОВДП цього року

У наступні місяці помітного зниження ставок за ОВДП не передбачається, оскільки цей тренд вже проявився у другому півріччі 2023 року відповідно до поступового зниження облікової ставки Національного банку України.

До кінця 2024-го ставки за ОВДП складатимуть близько 15.5% - для коротких випусків (до 12 місяців) та 17-17.5% - для довших паперів.

НБУ може символічно знизити ставку на 100-200 б.п. лише у другій половині 2024 року, якщо інфляція та ситуація на валютному ринку залишатиметься під контролем.

Зазначимо, на початку 2023 року ставки за довгими ОВДП знаходилися на рівні 19-21%.