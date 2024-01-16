С начала полномасштабной войны украинцы стали вдвое больше покупать ОВГЗ

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину отмечается большой рост интереса граждан и предпринимателей к инвестированию в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

В частности, объем вложений юридических лиц за этот период увеличился в 1,7 раза, составляя 139 млрд грн, а вложения физических лиц выросли более чем вдвое до 53,3 млрд грн.

Запуск возможностей приобретения военных облигаций через приложение "Действия" 3 октября 2022 привел к покупкам бумаг на сумму более 2,8 млрд грн.

В Минифине отмечают, что одной из ключевых причин роста интереса является привлекательность таких инвестиций, поскольку доходность ОВГЗ значительно превышает уровень инфляции. Например, реальная средневзвешенная доходность облигаций в гривне в декабре 2023 года составила 12,1% в годовом исчислении после вычитания официальной инфляции.

Наибольшую часть ОВГЗ продолжает держать Нацбанк

Отмечается, что держателями ОВГЗ чаще всего являются Национальный банк Украины, имеющий наибольшую долю (43,5%) и банковский сектор (41,5%), за которыми следуют юридические лица (8,8%), физические лица (3,4%) ), нерезиденты (2,7%) и территориальные общины (0,1%).

В целом с начала военного положения удалось привлечь более 1 232,9 млрд грн на финансирование государственного бюджета через выпуск ОВГЗ. В 2023 году было привлечено 552,6 млрд. грн., включая 388,5 млрд. грн., 3,7 млрд. долларов США и 735,8 млн. евро. При этом объем погашений ОВГЗ в течение прошлого года составил 369,8 млрд грн, включая 225,1 млрд грн, 3,3 млрд долларов и 582,2 млн евро.

В целом чистое привлечение средств составило 163,4 млрд грн, 370,4 млн долларов и 153,6 млн евро. Уровень рефинансирования внутреннего долга составляет 150%, из 172,6% для ОВГЗ в гривне, 111,2% для ОВГЗ в долларах и 126,4% для ОВГЗ в евро.

Как изменятся ставки по ОВГЗ в этом году

В последующие месяцы заметного снижения ставок по ОВГЗ не предусматривается, поскольку этот тренд уже проявился во втором полугодии 2023 в соответствии с постепенном снижением учетной ставки Национального банка Украины.

К концу 2024-го ставки по ОВГЗ будут составлять около 15.5% – для коротких выпусков (до 12 месяцев) и 17-17.5% – для более длинных бумаг.

НБУ может символически снизить ставку на 100–200 б.п. только во второй половине 2024 года, если инфляция и ситуация на валютном рынке будут оставаться под контролем.

Отметим, в начале 2023 года ставки по длинным ОВГЗ находились на уровне 19-21%.