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Экономика
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Минфин привлек более 16,7 млрд гривен от размещения ОВГЗ

Минфин привлек более 16,7 млрд гривен от размещения ОВГЗ
Министерство финансов Украины успешно разместило ОВГЗ на сумму почти 16,8 млрд. гривен. Фото: Минфин

9 января Министерство финансов Украины успешно разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму почти 16,8 млрд гривен в эквиваленте.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

"По результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа 9 января 2024 года в государственный бюджет привлечено 16,770 млрд гривен (по курсу НБУ)", - говорится в сообщении.

В рамках этого аукциона инвесторам были предложены гривневые и валютные ОВГЗ на следующих условиях:

  • 222 миллиона гривен под 16,80% с погашением через 1 год;
  • 1,254 миллиарда гривен под 17,60% с погашением через 1,8 года;
  • 1,505 миллиарда гривен под 18,60% с погашением через 3,2 года;
  • 153 млн долларов под 4,66% с погашением через 1 год;
  • 190 млн евро под 2,50% с погашением через 1,5 реки;
Фото 2 — Минфин привлек более 16,7 млрд гривен от размещения ОВГЗ

В Минфине отмечают, что средства от купленных облигаций будут направлены на поддержку ВСУ для обеспечения военных самыми необходимыми вещами, а именно – оружием, патронами, техникой, едой и медикаментами.

"Приобретя военные облигации, вы также поддержите нашу экономику в военное время, чтобы работали предприятия и выплачивались зарплаты, пенсии, социальные выплаты. Каждая купленная вами военная облигация - это инвестиция в поражение России, ее неизбежный крах и распад, приятным бонусом к которому станут 19,5% годовых", – пишут в ведомстве.

Напомним, 31 октября 2023 года Министерство финансов успешно разместило ОВГЗ на сумму более 15,5 миллиарда гривен.

Сколько денег получила Украина от продаж ОВГЗ

Добавим, что по информации НБУ, в 2023 году правительство привлекло от продажи ОВГЗ на аукционах 566 млрд грн в эквиваленте, а в целом во время военного положения – почти 818 млрд грн в эквиваленте

Добавим, что любой украинец   может приобрести гособлигации   и получать доход до 16% годовых. Для этого нужно вложить хотя бы 1000 грн. А купить ОВГЗ можно как в приложении "Действие", так и обратившись в коммерческий банк.

Заметим, иностранные инвесторы-физлица теперь   могут онлайн покупать украинские облигации   внутреннего госзайма. Они могут пройти удаленную регистрацию у брокера и покупать и продавать ОВГЗ так же, как сейчас это делают граждане Украины. Впрочем, эта услуга будет недоступна резидентам России и Белоруссии.

Автор:
Татьяна Гойденко