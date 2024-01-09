Минфин привлек более 16,7 млрд гривен от размещения ОВГЗ

9 января Министерство финансов Украины успешно разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму почти 16,8 млрд гривен в эквиваленте.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

"По результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа 9 января 2024 года в государственный бюджет привлечено 16,770 млрд гривен (по курсу НБУ)", - говорится в сообщении.

В рамках этого аукциона инвесторам были предложены гривневые и валютные ОВГЗ на следующих условиях:

222 миллиона гривен под 16,80% с погашением через 1 год;

1,254 миллиарда гривен под 17,60% с погашением через 1,8 года;

1,505 миллиарда гривен под 18,60% с погашением через 3,2 года;

153 млн долларов под 4,66% с погашением через 1 год;

под 4,66% с погашением через 1 год; 190 млн евро под 2,50% с погашением через 1,5 реки;



В Минфине отмечают, что средства от купленных облигаций будут направлены на поддержку ВСУ для обеспечения военных самыми необходимыми вещами, а именно – оружием, патронами, техникой, едой и медикаментами.

"Приобретя военные облигации, вы также поддержите нашу экономику в военное время, чтобы работали предприятия и выплачивались зарплаты, пенсии, социальные выплаты. Каждая купленная вами военная облигация - это инвестиция в поражение России, ее неизбежный крах и распад, приятным бонусом к которому станут 19,5% годовых", – пишут в ведомстве.

Напомним, 31 октября 2023 года Министерство финансов успешно разместило ОВГЗ на сумму более 15,5 миллиарда гривен.

Сколько денег получила Украина от продаж ОВГЗ

Добавим, что по информации НБУ, в 2023 году правительство привлекло от продажи ОВГЗ на аукционах 566 млрд грн в эквиваленте, а в целом во время военного положения – почти 818 млрд грн в эквиваленте

Добавим, что любой украинец может приобрести гособлигации и получать доход до 16% годовых. Для этого нужно вложить хотя бы 1000 грн. А купить ОВГЗ можно как в приложении "Действие", так и обратившись в коммерческий банк.

Заметим, иностранные инвесторы-физлица теперь могут онлайн покупать украинские облигации внутреннего госзайма. Они могут пройти удаленную регистрацию у брокера и покупать и продавать ОВГЗ так же, как сейчас это делают граждане Украины. Впрочем, эта услуга будет недоступна резидентам России и Белоруссии.