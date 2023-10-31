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Финансы
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Из-за размещения ОВГЗ Минфин привлек более 15,5 млрд гривен

Из-за размещения ОВГЗ Минфин привлек более 15,5 млрд гривен
Минфин разместил облигации на сумму более 15,5 млрд. гривен. Фото: пресс-служба ведомства

Министерство финансов Украины успешно разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму более 15,5 миллиарда гривен на аукционе, состоявшемся 31 октября 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

В рамках этого аукциона инвесторам были предложены гривневые ОВГЗ на следующих условиях:

  • 2,72 миллиарда гривен под 17,08% с погашением через 8 месяцев;
  • 4,19 миллиарда гривен под 18,03% с погашением через 1,7 года;
  • 5,11 миллиарда гривен под 18,82% с погашением через 3 года.
Фото 2 — Из-за размещения ОВГЗ Минфин привлек более 15,5 млрд гривен

Параллельно с гривневыми облигациями были предложены долларовые ОВГЗ на сумму 96 миллионов долларов под 4,71% с погашением через год.

Эта успешная реализация облигаций помогла Минфину Украины привлечь значительные финансовые ресурсы в государственный бюджет для дальнейшего финансирования важных программ и проектов.

Добавим, что любой украинский может приобрести гособлигации и получать доход до 16% годовых. Для этого нужно вложить хотя бы 1000 грн. А купить ОВГЗ можно как в приложении "Действие", так и обратившись в коммерческий банк.

Заметим, иностранные инвесторы-физлица теперь могут онлайн покупать украинские облигации внутреннего госзайма. Они могут пройти удаленную регистрацию у брокера и покупать и продавать ОВГЗ так же, как сейчас это делают граждане Украины. Впрочем, эта услуга будет недоступна резидентам России и Белоруссии.

Автор:
Татьяна Гойденко