Из-за размещения ОВГЗ Минфин привлек более 15,5 млрд гривен

Министерство финансов Украины успешно разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму более 15,5 миллиарда гривен на аукционе, состоявшемся 31 октября 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

В рамках этого аукциона инвесторам были предложены гривневые ОВГЗ на следующих условиях:

2,72 миллиарда гривен под 17,08% с погашением через 8 месяцев;

4,19 миллиарда гривен под 18,03% с погашением через 1,7 года;

5,11 миллиарда гривен под 18,82% с погашением через 3 года.

Параллельно с гривневыми облигациями были предложены долларовые ОВГЗ на сумму 96 миллионов долларов под 4,71% с погашением через год.

Эта успешная реализация облигаций помогла Минфину Украины привлечь значительные финансовые ресурсы в государственный бюджет для дальнейшего финансирования важных программ и проектов.

Добавим, что любой украинский может приобрести гособлигации и получать доход до 16% годовых. Для этого нужно вложить хотя бы 1000 грн. А купить ОВГЗ можно как в приложении "Действие", так и обратившись в коммерческий банк.

Заметим, иностранные инвесторы-физлица теперь могут онлайн покупать украинские облигации внутреннего госзайма. Они могут пройти удаленную регистрацию у брокера и покупать и продавать ОВГЗ так же, как сейчас это делают граждане Украины. Впрочем, эта услуга будет недоступна резидентам России и Белоруссии.