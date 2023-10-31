Через розміщення ОВДП Мінфін залучив понад 15,5 млрд гривень

Міністерство фінансів України успішно розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму понад 15,5 мільярда гривень на аукціоні, який відбувся 31 жовтня 2023 року.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

В рамках цього аукціону інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП на наступних умовах:

2,72 мільярда гривень під 17,08% з погашенням через 8 місяців;

4,19 мільярда гривень під 18,03% з погашенням через 1,7 року;

5,11 мільярда гривень під 18,82% з погашенням через 3 роки.

Паралельно з гривневими облігаціями були запропоновані доларові ОВДП на суму 96 мільйонів доларів під 4,71% з погашенням через рік.

Ця успішна реалізація облігацій допомогла Мінфіну України залучити значні фінансові ресурси до державного бюджету для подальшого фінансування важливих програм та проектів.

Додамо, що будь-який українець може придбати держоблігації та отримувати дохід до 16% річних. Для цього потрібно вкласти хоча б 1000 грн. А купити ОВДП можна як у додатку "Дія", так і звернувшись до комерційного банку.

Зауважимо, іноземні інвестори-фізичні особи відтепер можуть онлайн купувати українські облігації внутрішньої держпозики. Вони можуть пройти віддалену реєстрацію у брокера та купувати й продавати ОВДП так само, як зараз це роблять громадяни України. Втім, ця послуга буде недоступна резидентам Росії та Білорусі.