ОВДП у два кліки. Як купити військові облігації в "Дії" та заробити на них

Будь-який українець може придбати держоблігації та отримувати дохід до 16% річних. Для цього потрібно вкласти хоча б 1000 грн. А купити ОВДП можна як у додатку "Дія", так і звернувшись до комерційного банку.

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Міністерство цифрової трансформації на початку жовтня анонсувало запуск продажу військових облігацій у додатку "Дія". Маючи смартфон із встановленим на ньому додатком, можна придбати цінні папери та отримувати стабільний пасивний дохід.

Причому особисто міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пообіцяв, що купівля облігацій буде максимально простою і зручною. Розбираємось, чи це так насправді.

Переваги ОВДП – у чому вони?

Військові облігації – облігації внутрішньої держпозики, вони ж ОВДП. Ці цінні папери називаються "військовими" лише з тієї причини, що випускаються за умов воєнного стану. Хоча призначення у будь-яких держоблігацій практично завжди одне й те саме: з їхньою допомогою Міністерство фінансів залучає гроші до державного бюджету, покриваючи його дефіцит.

Наскільки військові облігації є привабливими для населення? Щоб відповісти на це питання, порівняємо їх із банківськими депозитами. Тому що на сьогоднішній день депозити є найбільш доступним варіантом для накопичень і джерелом отримання хоч якогось пасивного доходу. Уточнимо, що порівняння йде з урахуванням тих можливостей, які надає інвесторам "Дія". Альтернативні способи купівлі ОВДП розглянемо трохи нижче.

1. Для оформлення вкладу не потрібно навіть відвідувати відділення банку. Достатньо мати банківську платіжну картку та доступ до інтернет-банкінгу. У такому разі відкриття депозиту займе лічені хвилини. Процес купівлі військових облігацій тепер теж максимально спрощений та доступний онлайн. Тобто через "Дію".

2. Поріг входу цілком прийнятний як для вкладників, так і для покупців ОВДП. Оформити депозит можна, маючи на руках 500–1000 грн. Хоча деякі банки вже підняли планку мінімальної суми вкладу до 5000 грн. Для вкладень у військові облігації будуть потрібні ті ж самі 1000 грн.

3. Найцікавіше, звичайно ж, що з дохідністю. В принципі, вона суттєво не відрізняється. Гривневі депозити в залежності від строку та банку приносять вкладникам до 18-20% річних. Хоча у найбільших банках (до яких належать і державні) максимальна доходність депозитів трохи нижча, у межах 11-13% річних. За військовими облігаціями можна отримати 11-16% річних.

4. Одна з головних відмінностей у тому, що з доходу, нарахованого за депозитом, стягується податок на доходи фізосіб (ПДФО). По суті заробіток вкладника зменшується на 18%. Дохід, отриманий від ОВДП, не оподатковується. Також при купівлі облігацій через "Дію" немає комісій. Банки за відкриття депозитів комісію не беруть. Але деякі при списанні вкладу на карту, наприклад, знімають з вкладника 2-4%.

5. Депозити населення під час воєнного стану на 100% гарантовані державою. Тобто якщо банк збанкрутує, Фонд гарантування вкладів фізосіб поверне всі гроші, які там зберігали вкладники. У цьому вся аспекті з облігаціями теж паритет, оскільки ОВДП випускаються під гарантії держави. Але є нюанс: якщо буде оголошено дефолт або реструктуризацію держборгу, то уряд може відмовитися виконувати зобов'язання перед власниками військових облігацій. Подібний сценарій, звісно, розглядати не дуже хочеться. Але ризик існує, і про нього треба пам'ятати.

Як купити облігації через "Дію"

Ще раз уточнимо: купити військові облігації можна лише через мобільний додаток "Дія". На однойменному порталі держпослуг такої можливості, на жаль, немає. Отже, доведеться встановлювати додаток на смартфон або планшет.

Після авторизації слід перейти у вкладку "Послуги" та знайти там пункт "Військові облігації". Кожен вид облігацій названо на честь одного з окупованих на даний момент міст та регіонів України – Херсон, Донецьк, Маріуполь, Крим тощо.

Втім, цінні папери відрізняються не тільки назвами, але й параметрами. Це строк обігу та, відповідно, прибутковість. Чим довше облігації знаходяться в обігу – тим дохідність вища. Максимальний строк становить 1,5 роки.

Після вибору облігацій слід визначитися з партнером, який проводитиме угоди з ОВДП. Справа в тому, що "Дія" виступає лише посередником. Вона зводить між собою покупця та фінансову структуру, яка має ліцензію на торгівлю цінними паперами. На сьогоднішній день у "Дії" три таких партнери: Укргазбанк, Альфа-Банк та компанія BTC Broker, яка здійснює операції під ім'ям BondUA.

Мінімальний лот – одна штука. Номінальна вартість паперів складає 1000 грн. за облігацію. Але на сайті "Дії" є застереження, що партнери купують ОВДП у Мінфіну на аукціонах, а під час продажу виставляють свою ціну. Тому підсумкова вартість може відрізнятися, так само як і фінальна доходність. Середній рівень доходності, нагадаємо, 11-16% річних.

На наступному етапі слід вибрати картку, на яку після погашення облігацій повернуться гроші плюс відсотки. Це обов'язково має бути карта "єПідтримка". Якщо такої карти немає, її потрібно оформити окремо.

Фінальний крок – перевірка всіх параметрів та, власне, купівля облігацій. За придбання ОВДП можна розрахуватись будь-якою банківською карткою. Для цього необхідно ввести реквізити вручну або дозволити "Дії" списати гроші через сервіс Google Гаманець (колишній GooglePay) або ApplePay.

Все, угода завершена. Тепер потрібно дочекатися, коли спливе строк обігу ОВДП і отримати свої кровно зароблені. Наприклад, якщо купити зараз 10 облігацій із погашенням через рік, то за них доведеться заплатити близько 10,3 тис. грн. Через рік покупець отримає назад свої 10,3 тис. грн і ще 1,35 тис. грн доходу "зверху".

Де ще можна придбати держоблігації

Вкластися в ОВДП можна не лише через "Дію". Таку послугу пропонують брокери, інвестиційні компанії та деякі банки.

Щоб купити ОВДП через брокера чи інвесткомпанію, потрібно укласти договір на обслуговування угод з облігаціями, відкрити рахунок у банку у цінних паперах (іноді це робить сам посередник) і звичайний поточний банківський рахунок. Клієнт дає брокеру розпорядження для придбання ОВДП і той від його імені проводить угоди.

Послуги брокера не будуть безкоштовними. Комісія за кожну операцію може становити 0,05-0,2% вартості цінних паперів, але зазвичай не менше ніж 200-500 грн. Причому, як за їхню купівлю, так і за продаж.

Серед банків, які продають облігації безпосередньо клієнтам, близько 10 фінустанов. Це ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ, Кредобанк, Monobank. Потрібно бути/стати клієнтом обраного банку, відкрити там рахунки (поточний, у цінних паперах) і зробити покупку.

На жаль, не всі банки реалізували можливість купівлі-продажу облігацій онлайн. Наприклад, ПриватБанк та Monobank зробили таку опцію у своєму інтернет-банкінгу. А ось Кредобанк та Ощадбанк пропонують звернутися до їхніх співробітників та відвідати відділення. За послуги банки беруть комісію у розмірі 0,1-0,2% суми угоди. Але не менше ніж 1-2 тис грн.

У чому різниця?

Процес купівлі паперів через "Дію" простіший і тягне за собою менше витрат, ніж через брокерів та банки.

По-перше, не у всіх фінустанов реалізований механізм дистанційного обслуговування клієнтів. Потрібно їхати до офісу інвесткомпанії або у відділення банку, витрачати час. До того ж, у нинішній ситуації це не завжди безпечно.

По-друге, банки та брокери зазвичай погоджуються на певний мінімальний обсяг інвестицій, нижче якого - ніяк. Зазвичай це 50-100 тис. грн. Але не всі готові вкласти стільки зі старту.

По-третє, комісія з'їдає частину прибутку. Тому іноді купівля ОВДП на суму менше 200-250 тис грн навіть не має сенсу. Інакше замість прибутку взагалі буде "мінус".