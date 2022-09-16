Кабмін дозволив купувати військові ОВДП в "Дії"

Кабінет міністрів на засіданні 16 вересня затвердив порядок придбання військових облігацій внутрішньої державної позики засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг ("Дія").

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Про це повідомив у Telegram-каналі представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук. Однак наразі документ ще не опубліковано. Міністерство цифрової трансформації також поки додаткової інформації не повідомляє.

В свою чергу, як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, це дасть можливість просто і зручно купляти військові ОВДП кожному українцю старше 18 років, передає пресслужба уряду.

"Військові облігації стали одним із надзвичайно важливих інструментів фінансування нашої армії. За час повномасштабної війни український бізнес та громадяни вже придбали військових облігацій на суму більше 100 мільярдів гривень", — вказав він.

За словами голови уряду, кожен громадянин зможе заповнити просту заявку, обрати вид військових облігацій і придбати їх, аби підтримати обороноздатність держави.

Нагадаємо також, що нещодавно можливість Альфа-Банк Україна, що знаходиться в процесі перейменування у Сенс Банк, запустив можливість онлайн-купівлі через Sense SuperApp військових облігацій, номінованих у доларах та євро.