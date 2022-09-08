Альфа-Банк запустив можливість купівлі валютних військових ОВДП онлайн

Український Альфа-Банк з 8 вересня запустив можливість купівлі військових облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) в євро та доларах у цифровому банку Sense SuperApp. Про це повідомила пресслужба банку.

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Купити облігаці можна в розділі додатку "Інвестиції". Зробити це можна лише за валюту їхнього випуску і тільки повнолітнім клієнтам.

Зокрема, до купівлі доступні ОВДП з датами погашення 1 грудня 2022 року, 27 квітня 2023 року, прибутковістю – до 4% річних залежно від випуску, вартістю однієї облігації близько 1 тис дол/євро (котирування щодня змінюються) та типом купонних та дисконтні.

Всі операції з ОВДП як в гривні, так і в іноземній валюті в цифровому банку Sense здійснюються без комісій. Мінімально можна купити одну облігацію.

Якщо у клієнта ще немає картки або рахунку у валюті в Альфа-Банку Україна – їх також можна оформити усього за декілька натискань в Sense SuperApp.

Уточнюється, що у день погашення облігацій гроші зарахуються на рахунок клієнта.

На початок вересня в обігу перебували валютні ОВДП в обсязі 2,5 млрд доларів та 0,7 млрд євро. Міністерство фінансів України щомісяця розміщує валютні ОВДП на ринку, основними власниками яких є банки (76%), громадяни України (13%) та підприємства (10%).

Нагадаємо, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 4 серпня ухвалила рішення про зняття майже всіх обмежень на торгівлю цінними паперами. Воно наберало чинності 8 серпня, і завдяки цьому з того ж дня поновила роботу Українська біржа та ПФТС.