Торгівля акціями на біржах України відновиться з 8 серпня

Фондові біржі України вже з 8 серпня поновлять торгівлю цінними паперами після відповідного рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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Зокрема, про поновленні торгівлі всіма допущеними до торгів паперами повідомила біржа ПФТС. Крім того, Українська біржа також повідомляє, що через скасування обмежень на торгівлю, зокрема, буде виставляти торгівцям рахунки за абонентську плату по тарифу "Преміум" саме з 8 серпня.

"Рахунки на оплату послуг з інформаційно-технічного обслуговування за серпень, будуть виставлені найближчим часом, та надалі виставлятимуться на початку місяця для здійснення оплати авансом", - додають в УБ.

Нагадаємо, що рішенням №1053 від 4 серпня НКЦПФР зняла майже всі обмеження на здійснення операцій на ринках капіталу та організованих товарних ринках, які були введені 24 лютого у зв’язку зі збройним нападом Росії на Україну та введенням воєнного стану.

Водночас регулятор встановив заборону на розрахунки до 22 серпня по операціях РЕПО за договорами, укладеними до 24 лютого, окрім конкретних дозволів самої НКЦПФР за відповідними запитами учасників ринку.

Також встановлено, що до 22 серпня емітенти не повинні виконувати зобов’язання за отриманими ними з 24 лютого від учасників інститутів спільного інвестування відкритого та інтервального типу заявок на викуп належних їм цінних паперів ІСІ, також за винятком спеціальних дозволів від НКЦПФР.

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