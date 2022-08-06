Торговля акциями на биржах Украины возобновится с 8 августа

Фондовые биржи Украины уже с 8 августа возобновят торговлю ценными бумагами после соответствующего решения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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В частности, о возобновлении торговли всеми допущенными к торгам бумагами сообщила биржа ПФТС. Кроме того, Украинская биржа также сообщает, что из-за отмены ограничений на торговлю, в частности, будет выставлять торговцам счета за абонентскую плату по тарифу "Премиум" именно с 8 августа.

"Счета на оплату услуг по информационно-техническому обслуживанию за август будут выставлены в ближайшее время, и в дальнейшем будут выставляться в начале месяца для оплаты авансом", - добавляют в УБ.

Напомним, что решением №1053 от 4 августа НКЦБФР сняла почти все ограничения на осуществление сделок на рынках капитала и организованных товарных рынках, которые были введены 24 февраля в связи с вооруженным нападением России на Украину и введением военного положения.

В то же время регулятор установил запрет на расчеты до 22 августа по операциям РЕПО по договорам, заключенным до 24 февраля, кроме конкретных разрешений самой НКЦБФР по соответствующим запросам участников рынка.

Также установлено, что до 22 августа эмитенты не должны выполнять обязательства по полученным ими с 24 февраля от участников институтов совместного инвестирования открытого и интервального типа заявок на выкуп принадлежащих им ценных бумаг ИСИ, опять-таки, кроме специальных разрешений от НКЦБФР.

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