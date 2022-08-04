В Украине отменили ограничения на торговлю ценными бумагами

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку решила снять почти все ограничения на осуществление сделок на рынках капитала и организованных товарных рынках, которые были введены 24 февраля в связи с вооруженным нападением России на Украину и введением военного положения.

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Как сообщает пресс-служба регулятора, соответствующее решение №1053 было принято 4 августа, однако вступит в силу оно только 8 августа. Им отменяется решение №144 от 8 марта.

Последнее предусматривало остановку с 11:00 24 февраля обращения и выкупа всех ценных бумаг, кроме проведения операций, необходимых для осуществления операций Нацбанка, обслуживания госдолга, обращения авалированных банками векселей и операций по конфискации имущества России и россиян.

Тогда же для привлечения средств в бюджет и поддержки экономики был установлен список конкретных ценных бумаг (государственных облигаций), операции с которыми разрешались на вторичном рынке на период действия военного положения.

"Это было сделано для того, чтобы противостоять паническим действиям, которые могли бы обрушить рынки и лишить возможности их полноценной работы в будущем, сохранить данные и права собственности. Впоследствии "замораживание" рынков позволило найти активы, связанные с агрессорами - Российской Федерацией и Республикой Беларусь, и ограничить возможности таких компаний вести бизнес в Украине", - указывают в НКЦБФР.

Как прокомментировал отмену ограничений премьер-министр Денис Шмигаль, такой шаг является своевременным и взвешенным, "ведь участники рынков подтвердили готовность к развитию финансового сектора".

"Еще до полномасштабной войны мы определили обновление фондового рынка одной из первоочередных инициатив правительства. После нашей победы именно развитие рынков капитала и товарных рынков может стать одним из драйверов восстановления экономики и Украины в целом", - отметил он.

В свою очередь глава НКЦБФР Руслан Магомедов отметил, что в течение пяти месяцев регулятор внимательно отслеживал работу рынков в ручном режиме, анализируя результаты каждой разрешенной операции, что в конце концов себя оправдало.

"При мирной жизни - это нонсенс, но война продиктовала свои условия. Благодаря индивидуальному подходу и умеренной позиции мы смогли побороть панические настроения, сохранить активы и не допустить дефолтов по ряду ценных бумаг", - заявил он.

При этом глава комиссии добавил, что следует помнить, что война продолжается до сих пор и деятельность на рынках капитала "должна осуществляться максимально взвешенной.

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