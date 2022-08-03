В Украине обновили список мошеннических инвестсайтов: появились "реинкарнации" одного из старых

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в список сомнительных еще четыре инвестиционных проекта. Как сообщается в сообщении регулятора, они могут быть связаны с проектом, который был внесен в список ранее.

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"Вероятно, целью является выманивание средств под новыми названиями, поскольку первоначальный проект потерял доверие клиентов и получил много негативных откликов в сети от обманутых инвесторов", - отмечают в ведомстве.

Так, в список неблагонадежных включены следующие финансовых проекта: ITAPROFIT (itaprofit.com), ESPERIO (esperio.org), Metadoro (metadoro.com) и Grand Choice (grand-choice.com). Таким образом, общее количество сомнительных проектов в реестре на сайте комиссии составляет теперь 134.

В НКЦБФР призывают граждан быть внимательными и тщательно оценивать риски перед инвестированием средств, для чего перед вложением денег советуют направлять регулятору запрос относительно наличия лицензий и других разрешительных документов у определенного проекта.

Отметим, что 27 июня комиссия впервые с начала войны с Россией в феврале дополнила перечень финпроектов, вероятно, являющихся мошенническими. В частности, в него были добавлены сайты AmberFX (amberfx.co), BB TEAM PRO (bbtm.pro), ConcordInvest (concordinvest.pro), Safe Invest (safeinvest.uk), FBS (fbs.com), Barclay Stone LTD (br -stone.net), и Enterprise London Limited (enterpriselondonltd.easy-technologies.net, london-enterprise-ltd.com).

До этого последний раз регулятор пополнял реестр "лохотронов" в конце января, увеличив список на 10 позиций до 123.

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