Milton Group продолжает обманывать из Киева пенсионеров в Европе – СМИ

Компания Milton Group, которую ранее обвинили в финансовой пирамиде на более чем 70 млн долларов, продолжает из Киева обманывать пенсионеров в Европе. Сотрудники компании под видом "трейдеров" предлагают пенсионерам "выгодное инвестирование" в криптовалюты и акции.

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Об этом говорится в статье издания РБК-Украина "Большой куш. Как мошенники из Milton Group продолжают обманывать людей, прикрываясь войной".

По данным РБК-Украина, офис компании по-прежнему расположен в киевском в ТЦ Mandarin Plaza. "Официально" компания занимается финансовыми услугами и IT-бизнесом.

Схема работы была идентична в каждом из случаев. Все начиналось с банального интереса "жертвы" к криптовалютам и другим новомодным способам заработка. "Только за 2019 год совокупно организация выманила мошенническим путем более $70 млн", - говорится в статье.

В начале марта 2020 года министр иностранных дел Швеции Анн Линде призвала власти Украины расследовать мошенничества Milton Group. Кроме того, шведская полиция обратилась в Европол для проведения международного расследования.

В Украине интерес правоохранительных органов к деятельности Milton Gorup был в мае 2018 года. Тогда СБУ провела обыски в офисе компании, отчитавшись об изъятии компьютеров и документов, а также об открытии уголовного дела. Однако в судебном реестре упоминаний об этом обыске и о Milton Gorup нет.

Как отмечает автор, война для Milton Group стала "удобным" фоном, ведь фактически весь силовой блок задействован в защите территориальной целостности страны, не имея возможности полноценно заниматься расследованием и привлечением к ответственности мошенников.

Журналисты обратилась с информационным запросом в Национальную полицию, Службу безопасности Украины и Бюро экономической безопасности с вопросом, открыты ли в Украине дела в отношении Milton Group.

Также, по данным журналистов, безнаказанность дает возможность аферистам открывать новые колл-центры в других странах. В частности, известно о "представительствах" Milton Group в Албании, Грузии и Северной Македонии, но уже под другим брендом. Также, по словам сотрудников, у компании появился офис в России.

По данным РБК-Украина, ключевые должности в Milton Group по-прежнему занимают грузины. Единственный официальный бенефициар Milton Group — грузин Иракли Дадивадзе. Реальным же собственником Milton Group журналисты называют израильтянина грузинского происхождения Давида Тодуа. Его связывают с силами партии "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили.