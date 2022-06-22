Milton Group продовжує обманювати з Києва пенсіонерів у Європі

Компанія Milton Group, яку раніше звинуватили у фінансовій піраміді на понад 70 млн доларів, продовжує з Києва обманювати пенсіонерів у Європі. Співробітники компанії під виглядом "трейдерів" пропонують пенсіонерам "вигідне інвестування" у криптовалюти та акції.

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Про це йдеться у статті видання РБК-Україна "Великий куш. Як шахраї з Milton Group продовжують дурити людей, прикриваючись війною".

За даними РБК-Україна, офіс компанії, як і раніше, розташований у київському в ТЦ Mandarin Plaza. "Офіційно" компанія займається фінансовими послугами та IT-бізнесом.

Схема роботи була ідентична у кожному з випадків. Все починалося з банального інтересу "жертви" до криптовалют та інших новомодних способів заробітку. " Тільки за 2019 рік сукупно організація виманила шахрайським шляхом понад $70 млн ", - йдеться у статті .

На початку березня 2020 року міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде закликала владу України розслідувати шахрайства Milton Group. Крім того, шведська поліція звернулася до Європолу для проведення міжнародного розслідування.

В Україні інтерес правоохоронних органів до діяльності Milton Gorup був у травні 2018 року. Тоді СБУ провела обшуки в офісі компанії, прозвітуючи про вилучення комп'ютерів та документів, а також про відкриття кримінальної справи. Однак у судовому реєстрі згадок про цей обшук та Milton Gorup немає.

Як зазначає автор, війна для Milton Group стала "зручним" фоном, адже фактично весь силовий блок задіяний у захисті територіальної цілісності країни, не маючи можливості повноцінно займатися розслідуванням та притягненням до відповідальності шахраїв.

Журналісти звернулися з інформаційним запитом до Національної поліції, Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки з питанням, чи відкриті в Україні справи щодо Milton Group.

Також, за даними журналістів, безкарність дає можливість аферистам відкривати нові колл-центри в інших країнах. Зокрема, відомо про "представництва" Milton Group в Албанії, Грузії та Північній Македонії, але вже під іншим брендом. Також, за словами співробітників, у компанії з'явився офіс у Росії.

За даними РБК-Україна, ключові посади в Milton Group, як і раніше, займають грузини. Єдиний офіційний бенефіціар Milton Group – грузин Іраклі Дадівадзе. Реальним власником Milton Group журналісти називають ізраїльтянина грузинського походження Давида Тодуа. Його пов'язують із силами партії "Єдиний національний рух" Михайла Саакашвілі.