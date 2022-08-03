В Україні оновили список шахрайських інвестсайтів: з'явилися "реінкарнації" одного зі старих

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку сумнівних ще чотири інвестиційних проєкти. Як ідеться у повідомленні регулятора, вони можуть бути пов’язані з проєктом, який було внесено до списку раніше.

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"Імовірно, метою є виманювання коштів під новими назвами, оскільки початковий проєкт втратив довіру клієнтів та отримав багато негативних відгуків в мережі від ошуканих інвесторів", - зазначають у відомстві.

Так, до переліку неблагонадійних включено наступні фінансові проєкти - ITAPROFIT (itaprofit.com), ESPERIO (esperio.org), Metadoro (metadoro.com) та Grand Choice (grand-choice.com). Таким чином, наразі загальна кількість сумнівних проєктів у реєстрі на сайті комісії становить тепер 134.

В НКЦПФР закликають громадян бути уважними та ретельно оцінювати ризики перед тим, як інвестувати кошти, задля чого перед вкладенням грошей радять надіслати запит до регулятора щодо наявності ліцензій та інших дозвільних документів у певного проєкту.

Зазначимо, що 27 червня комісія вперше з початку війни з Росією у лютому доповнила перелік фінпроєктів, що, ймовірно, є шахрайськими. Зокрема, до нього було додано сайти AmberFX (amberfx.co), BB TEAM PRO (bbtm.pro), ConcordInvest (concordinvest.pro), Safe Invest (safeinvest.uk), FBS (fbs.com), Barclay Stone LTD (br-stone.net), та Enterprise London Limited (enterpriselondonltd.easy-technologies.net, london-enterprise-ltd.com).

До цього останній раз регулятор поповнював реєстр "лохотронів" наприкінці січня, збільшивши перелік на 10 позицій до 123.

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