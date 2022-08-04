В Україні скасували обмеження на торгівлю цінними паперами

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила зняти майже всі обмеження на здійснення операцій на ринках капіталу та організованих товарних ринках, які були введені 24 лютого у зв’язку зі збройним нападом Росії на Україну та введенням воєнного стану.

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Як повідомляє пресслужба регулятора, відповідне рішення №1053 було прийнято 4 серпня, однак воно набере чинності лише 8 серпня. Ним скасовується рішення №144 від 8 березня.

Останнє ж передбачало зупинку з 11:00 24 лютого обігу та викупу всіх цінних паперів, окрім проведення операцій, необхідних для здійснення операцій Нацбанку, обслуговування держборгу, обігу авальованих банками векселів та операцій з конфіскації майна Росії та росіян.

Тоді ж задля залучення коштів в бюджет і підтримки економіки було встановлено перелік конкретних цінних паперів (державних облігацій), операції з якими дозволялися на вторинному ринку на період дії воєнного стану.

"Це було зроблено для того, щоб протистояти панічним діям, які могли б обвалити ринки та позбавити можливості їхньої повноцінної роботи в майбутньому, зберегти дані та права власності. Згодом "заморожування" ринків дозволило знайти активи, пов’язані з агресорами — Російською Федерацією та Республікою Білорусь, та обмежити можливості таких компаній вести бізнес в Україні", - вказують в НКЦПФР.

Як прокоментував скасування обмежень прем’єр-міністр Денис Шмигаль, такий крок є своєчасним та виваженим, "адже учасники ринків підтвердили готовність до розбудови фінансового сектору".

"Ще до повномасштабної війни ми визначили оновлення фондового ринку однією з першочергових ініціатив уряду. Після нашої перемоги саме розвиток ринків капіталу та товарних ринків може стати одним з драйверів відновлення економіки та України в цілому", — зазначив він.

В свою чергу голова НКЦПФР Руслан Магомедов зазначив, що протягом п’яти місяців регулятор уважно відстежував роботу ринків в ручному режимі, аналізуючи результати кожної дозволеної операції, що врешті себе виправдало.

"За мирного життя — це нонсенс, але війна продиктувала свої умови. Завдяки індивідуальному підходу та поміркованій позиції ми змогли побороти панічні настрої, зберегти активи та не допустити дефолти по низці цінних паперів", — заявив він.

При цьому очільник комісії додав, що варто пам’ятати, що війна триває досі і діяльність на ринках капіталу "має здійснюватися максимально виважено".

Джерело фото: ua.depositphotos.com