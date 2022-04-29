"Те, кто сейчас инвестирует в украинские ценные бумаги, делают покупку "на дне", то есть по наиболее привлекательным ценам", — уверяет глава НКЦБФР Руслан Магомедов

Украине после победы будут крайне необходимы инвестиции для восстановления экономики — как внутренние, так и внешние. Уже сегодня можно услышать заявления о том, что было бы неплохо направлять на эти цели активы, аккумулированные в отечественных инвестфондах и негосударственных пенсионных фондах. Также звучат заявления о том, что нужно максимально упрощать выход украинских компаний на европейские фондовые биржи для привлечения акционерного капитала. Пока речь идет о Варшавской и Лондонской фондовых биржах. Delo.ua поинтересовалось перспективами отечественного рынка ценных бумаг и возможностями привлечения международного капитала в Украину у главы НКЦБФР Руслана Магомедова.

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О нерезидентах и российском следе

– НКЦБФР намерена проанализировать присутствие резидентов и компаний из РФ на отечественных рынках капитала, чтобы уменьшить их влияние и минимизировать угрозы для финансовых рынков Украины. Если российских владельцев в компаниях найдут, каких событий следует ожидать?

Руслан Магомедов: Этот вопрос связан с экономической безопасностью страны. Имею в виду не только возможность представителей страны-агрессора зарабатывать на украинских рынках, но и влиять на действия их участников, в том числе сдерживая или обваливая рынки.

Комиссия принимает необходимые меры для выявления такого "следа" и будет сотрудничать с другими органами государственной власти по анализу полученных данных, поскольку любой рынок имеет специфику. А принимать финальные решения по дальнейшим действиям будут компетентные органы с соответствующими полномочиями.

– В то же время вы заявляли, что иностранцы будут получать выгоду от инвестиций в украинские ценные бумаги, ведь после войны "украинский перспективный рынок будет стремительно развиваться". С чем связан ваш оптимизм?

– Те, кто сейчас инвестирует в украинские ценные бумаги, делает покупку "на дне", то есть по наиболее привлекательным ценам.

Сейчас экономика Украины просто физически не может демонстрировать высокие финансовые показатели, потому что на нашей земле идут боевые действия и львиная доля денег тратится на нужды войны.

После того как мы победим, все средства будут направлены на развитие нашей страны. Я уверен, что весь мир будет нам помогать в том, чтобы восстановление Украины прошло как можно быстрее. Поэтому ожидаю, что показатели украинской финансовой системы будут стремительно расти после окончания войны.

– Когда и как можно увеличить объем инвестиций нерезидентов на украинском фондовом рынке?

– Для привлечения иностранного капитала на украинский рынок нужно упростить ряд процедурных моментов допуска, а именно механизм открытия счетов в ценных бумагах и валютный контроль.

Пока эти процедуры очень зарегулированы и потому отпугивают иностранных инвесторов. Комиссия работает над упрощением регулирования, и мы уже имеем хорошие результаты в этом направлении. Также следует учесть ментальные и экономические связи определенных стран с Украиной.

Например, наши компании имеют положительный опыт публичного размещения на Варшавской бирже. Кроме того, следует учесть восприятие соответствующим финансовым центром тех отраслей, в которых работает потенциальный эмитент.

На сегодняшний день Комиссия сотрудничает со многими международными финансовыми центрами. С одной стороны, емкость таких рынков не является постоянной, а с другой – необходимо соответствовать стандартам большинства финансовых площадок. В частности, относительно прозрачности структуры собственности и качества системы корпоративного управления.

– Спрос на акции каких наших компаний и секторов, по вашему мнению, среди иностранцев будет самым большим?

– По-моему, это будут эмитенты отраслей реального сектора экономики, поскольку именно эти отрасли продемонстрируют наибольший рост. Что касается конкретных эмитентов, то я должен воздержаться от названий компаний. При этом хочу отметить, что мы работаем над качественным ростом рынков капитала и готовы оказывать методологическую помощь отечественным компаниям по размещениям на международных рынках капитала.

О выходе на внешние рынки капитала

– Относительно того, как упростить выход наших компаний на мировой рынок капитала. Украина, в частности, рассматривает возможность выхода на рынки капитала Великобритании (Лондонская фондовая биржа). Как скоро это произойдет в условиях войны? Надо ли ждать победы?

– С начала войны НКЦБФР постоянно проводит переговоры со своими международными коллегами, в частности, регуляторами разных стран мира о допуске украинских ценных бумаг на рынки Европы и другие развитые финансовые рынки. У каждого рынка есть свои правила, и поэтому сроки могут быть разными. Но комиссия прилагает максимум усилий, чтобы это произошло как можно быстрее.

Важной составляющей этого процесса является установление корреспондентских отношений между украинскими и иностранными центральными депозитариями. Налаживание таких отношений позволит свободно размещаться отечественным ценным бумагам за рубежом и иностранным ценным бумагам в Украине.

Об ИСИ, НПФ и средствах на восстановление

– Представители НКЦБФР уже заявляли о необходимости направления капитала институтов совместного инвестирования (ИСИ) и негосударственных пенсионных фондов (НПФ) на восстановление страны. Как это будет происходить?

– Сейчас достаточно актуален вопрос экономической безопасности страны. Мы тесно сотрудничаем на этот счет с другими органами государственной власти для достижения результата. Целью таких процессов должно быть не просто направление капитала на восстановление Украины, а эффективное и целесообразное его использование. Когда ряд неотложных вопросов будет решен, то начнут приниматься все необходимые меры для оживления функционирования рынков капитала Украины. Мы все в этом очень заинтересованы.

– Но куда будут прежде всего инвестировать средства ИСИ и НПФ, чтобы они достаточно окупились, чтобы вернуть их инвесторам? В пенсионные фонды вкладывают деньги прежде всего физлица, а горький опыт с солидарной пенсионной системой известен.

– Направления инвестирования указаны в инвестиционной декларации ИСИ и НПФ с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством. Эффективность инвестиций, безусловно, определяется экономическими условиями, а также опытом компании по управлению активами, являющейся профессиональным участником на рынках капитала.

Я считаю, что определяющими факторами избрания отрасли для инвестиций будут наличие производственных фондов и квалифицированного персонала, налоговые льготы, потребительский спрос на продукцию соответствующей отрасли и прочее. Непосредственно отрасли я не могу назвать, поскольку это может быть воспринято как инвестиционный совет.

Прежде всего, любой финансовый рынок должен приспособиться к новым условиям ведения бизнеса и, возможно, провести реинжиниринг отдельных процессов. Указанные действия требуют времени и, в частности, взвешенности как со стороны профессиональных участников рынков капитала, так и со стороны самого регулятора.

Важно, что на сегодняшний день на рынках капитала приостановлено проведение не всех сделок. Так, например, нет ограничений по инвестированию средств в военные облигации. Также регулятор принимает локальные решения для возобновления деятельности компаний, постоянные решения по удобству и эффективности работы участников рынка во время военного положения.

Существующие сейчас запреты на рынке будут постепенно ослабляться параллельно со стабилизацией ситуации в стране, вплоть до их полной отмены.

О новых инвестиционных инструментах

– Рассматривают ли в Нацкомиссии новые инвестиционные инструменты для населения и компаний (по примеру тех же военных ОВГЗ для финансирования армии)?

– Да, мы постоянно находимся в поиске новых финансовых инструментов и механизмов, позволяющих обеспечить восстановление и устойчивое развитие отечественной экономики. К примеру, недавно с коллегами обсуждали перспективы привлечения средств через муниципальные и инфраструктурные облигации.

– То есть речь идет о том, что такие города, как Харьков, Мариуполь и другие, пострадавшие от войны, смогут выпускать целевые облигации для привлечения средств на восстановление?

— Да. И не только эти города, но и другие, где будет принято решение о выпуске.

Также часто к нам обращаются участники рынка с предложениями адаптировать денежные инструменты, имеющие положительный интернациональный опыт использования. Все эти предложения мы учитываем и прорабатываем. Уверен, что впоследствии мы сможем предложить инвесторам надежные финансовые инструменты для вложения средств.