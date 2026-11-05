Цены на курятину в Украине — актуальные цены на 5 ноября

По состоянию на 5 ноября 2026 цены на курятину в Украине демонстрируют разную динамику в зависимости от вида мяса: куриное филе почти не изменилось в цене по сравнению со средним показателем октября, бедро и голень подешевели, тогда как целая тушка несколько подорожала.

Как пишет Dilo , по данным "Минфина", актуальная стоимость курятины на 5 ноября следующая:

Сколько стоит курятина в Украине по состоянию на 5 ноября

Средние розничные цены на основные виды курятины составляют:

Виды курятины Цена Филе 239 грн/кг Бедро 127,67 грн/кг Голень 96,50 грн/кг Тушка 117,50 грн/кг

Больше всего придется заплатить за куриное филе – в среднем 239 грн за килограмм. Это почти вдвое дороже голени, средняя стоимость которой составляет 96,50 грн.

Сколько стоит курятина в супермаркетах Украины.

Стоимость курятины зависит от торговой сети и вида продукции.

Сеть Филе Бедро Голень АТБ 264,89 грн/кг 178,45 грн/кг Сильпо 229 грн грн/кг 154,90 грн/кг 79,90 грн/кг Novus 229 грн/кг 109 грн/кг 109 грн/кг

Динамика цен

По состоянию на 5 ноября 2026 цены на курятину в Украине демонстрируют разную динамику в зависимости от вида продукции.

В октябре средняя цена куриного филе составила 239,03 грн/кг против 232,25 грн/кг в сентябре. Таким образом, за месяц оно подорожало на 6,78 грн. В то же время, в конце октября филе дешевело: если 1 октября его средняя цена составляла 247,67 грн/кг, то 31 октября — 222,33 грн/кг. Однако уже 2 ноября цена выросла до 239 грн/кг.

Куриное бедро в октябре в среднем стоило 147,02 грн/кг, тогда как в сентябре – 140,08 грн/кг. За месяц цена колебалась: в начале октября она составляла 147,33 грн/кг, а в конце снизилась до 134 грн/кг. В ноябре средняя цена оставалась на уровне 134 грн/кг.

Голень в октябре в среднем стоила 101,48 грн/кг против 103,33 грн/кг в сентябре. Таким образом, за месяц она подешевела на 1,85 грн/кг. В начале ноября средняя цена составила 101,50 грн/кг.

Куриная тушка, напротив, подорожала: средняя цена выросла со 112,29 грн/кг в сентябре до 114,25 грн/кг в октябре. В конце октября она составляла 117,5 грн/кг и оставалась на этом уровне в ноябре.

Индекс потребительских цен на курятину в октябре составил 110,52%, что соответствует росту средних цен на 10,52% по сравнению с сентябрем.

Прогноз цен

Ракетные удары по распределительным центрам торговых сетей разрушили систему снабжения продуктов, которая годами обеспечивала магазины. Теперь ритейл требует от производителей мяса птицы и яиц перестроить логистику и доставлять продукцию непосредственно в супермаркеты, а также предлагает перевести на поставщиков до 100% рисков потери товара в результате войны.

Производители отмечают, что такие условия могут повлечь за собой подорожание продукции, сокращение ее ассортимента и ослабление конкуренции на рынке.

Как заявил исполнительный директор Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко в комментарии Dilo, производители мяса птицы и яиц оценивают возможный рост себестоимости продукции на 10-15% из-за необходимости прямой доставки в магазины.