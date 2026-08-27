Ритейл переводит логистику на производителей: как это отразится на ценах яиц и мяса птицы

Цены на яйца за последние две недели выросли почти вдвое, а перестройка логистики может и дальше давить на их стоимость. Производители мяса птицы и яиц оценивают возможный рост себестоимости продукции на 10-15% из-за необходимости прямой доставки в магазины.

Об этом Delo.ua заявил исполнительный директор Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко.

Новая логистика может поднять себестоимость яиц и мяса птицы на 10-15%.

Ракетные удары по распределительным центрам торговых сетей разрушили систему снабжения продуктов, которая годами обеспечивала магазины. Теперь ритейл требует от производителей мяса птицы и яиц перестроить логистику и доставлять продукцию непосредственно в супермаркеты, а также предлагает перевести на поставщиков до 100% рисков потери товара в результате войны.

Производители предупреждают, что такие условия могут привести к росту цен, сокращению ассортимента и снижению конкуренции на рынке.

Из-за перестройки логистики себестоимость мяса птицы и яиц может возрасти на 10-15%, прогнозирует Карпенко.

Производитель и ритейл постараются переложить дополнительные расходы на конечного потребителя, отметил он.

"Вопрос в том, способен ли сегодня потребитель платить за тот же товар больше, покупательная способность только уменьшается", - сказал Карпенко.

Производители иногда вынуждены уменьшать свою маржинальность только для того, чтобы поддерживать потребление своей продукции.

Цены на яйца за две недели почти удвоились

"Яйца за последние две недели выросли в цене почти вдвое, и главным драйвером роста цены было именно требование доставки товара в магазины", – сообщил исполнительный директор ассоциации.

К логистическим проблемам сейчас будет добавляться еще фактор сезонности, пояснил эксперт.

По данным Минфина, по состоянию на 26 августа средняя цена куриных яиц "Ясенсвит" (С1 10 шт) составляла 61,00 грн, а куриных яиц "Наседка" (С1 10 шт) - 58,75 грн.

"Однако спрогнозировать, насколько еще может вырасти розничная цена довольно сложно из-за других факторов, особенно покупательной способности потребителей. Как только растет цена, сразу фиксируется уменьшение потребления", - пояснил Карпенко.

Производители яиц и мяса птицы потеряли продукции на сотни тысяч гривен из-за ударов по РЦ

Проблемы с логистикой пока не привели к утрате возможности реализовывать всю продукцию птицеводства.

Пока реализация сместилась в сторону тех сетей, распределительные центры которых не получили повреждений, у них выросли объемы заказа товаров. Кроме того, увеличилась реализация в других каналах сбыта (экспорт, оптовая торговля, собственные розничные точки продаж), рассказал эксперт.

В уничтоженных распределительных центрах было значительное количество продукции, которая должна была попасть в магазины той или иной сети.

"В результате ударов она была уничтожена. У кого уже были подписаны договоры на компенсацию потерь - они были распределены между поставщиком и сетью, таким образом, производители понесли убытки, измеряемые сотнями тысяч", - заявил Карпенко.

Что касается распределительных центров, где не было условий распределения рисков потери товара, продолжаются процессы определения стоимости потерянного товара и возможных компенсаций.

Требования ритейла могут привести к сокращению ассортимента

Требование ритейлеров перевести на поставщиков 50-100% рисков потери товара из-за военных действий может привести к сокращению количества поставщиков и, соответственно, ослаблению конкуренции на рынке.

" Понятно, что некоторые поставщики подпишут дополнительное соглашение, поскольку зависят на 100% от реализации в сетях, но будут и не согласившиеся на предложение сетей", - сказал эксперт.

Если же действительно следствием неподписания будет прекращение сотрудничества, о чем предупреждает ритейл, Карпенко прогнозирует сокращение конкуренции из-за уменьшения количества поставщиков, что неизбежно приведет к сокращению ассортимента продукции на полках супермаркетов.

"Уже сейчас можно наблюдать дефицит или минимальное присутствие продукции птицеводства в отдельных магазинах и в определенных регионах", - подчеркнул он.

Производители предлагают заменить уничтоженные РЦ, чтобы сдержать рост цен

Производители продукции птицеводства считают, что в нынешних условиях должны оставаться возможными оба формата поставок - как в распределительные центры, так и в магазины.

"Однако необходимо по возможности найти дополнительные складские помещения для замены уничтоженных распределительных центров, поскольку это самый эффективный вариант поставок", - считает исполнительный директор ассоциации.

Прямые поставки в супермаркеты не подходят части поставщиков, поскольку требуют значительного территориального покрытия и дополнительных ресурсов.

По мнению производителей, такой формат должен использоваться только временно – там, где невозможно оперативно возобновить работу распределительных центров. В противном случае это может ослабить конкуренцию и создать дополнительное давление на конечные цены.

Отдельно в Ассоциации выступают за четкое распределение военных рисков.

"Риски потери товара должны переходить к ритейлу по факту поставки в РЦ или магазин, производители также несут риски потери товара, уже есть примеры уничтожения целых птицефабрик, складских и сортировочных помещений, автотранспорта", - сказал Карпенко.

Напомним, в июле 2026 года украинские птицефабрики отправили на внешние рынки 216,9 млн штук яиц. Общая стоимость реализуемой продукции составила $17,7 млн.