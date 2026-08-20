Атаки на продуктовые склады: будет ли резкий скачок цен и дефицит площадей

Российская ракетно-дроновая атака 20 августа повредила, в частности, продуктовые склады в Борисполе. Несмотря на повреждения крупных логистических объектов, масштабный дефицит продовольствия в Украине и Киеве не ожидается. Впрочем, эксперты не прогнозируют резкого повышения цен на продукты, кроме некоторых категорий.

Об этом Delo.ua сообщила директор компании UTG Евгения Локтионова.

По ее словам, атаки на складскую инфраструктуру оказывают дополнительное давление на логистику и рынок складской недвижимости. Но пока ситуация контролируемая.

"Критического или масштабного дефицита продуктов питания в Украине и Киеве нет, а ситуация с продовольственным обеспечением остается полностью под контролем правительства и крупных ритейлеров", – говорит Евгения Локтионова.

Сети оперативно перестраивают логистику: перенаправляют товарные потоки на альтернативные региональные площадки и постепенно переходят в более децентрализованную систему с сетью меньших логистических хабов.

"Уничтожение складов создает дополнительное давление на стоимость товаров, однако резкого скачка цен на все подряд не будет", – уверяет эксперт.

По ее словам, наиболее чувствительными к дефициту складских мощностей могут быть товары, нуждающиеся в постоянном температурном режиме. Соответственно, следует ожидать удорожания отдельных категорий.

"Для товаров, требующих постоянного охлаждения ("холодная логистика": молочная продукция, свежее мясо, замороженные полуфабрикаты), цена на полках может вырасти на 5-7% из-за острого дефицита специализированных холодильных складов в Киевской области",

В то же время, главным следствием атак для рынка недвижимости становится сокращение доступного предложения качественных складских площадей.

"Атаки на логистическую инфраструктуру повлекли критический дефицит площадей и коренным образом изменили структуру спроса на складскую недвижимость", – признает директор UTG.

По оценке UTG уровень вакантности складских помещений в Киевском регионе уже составляет около 2%, что эксперты оценивают как экстремальный показатель.

По словам Локтионовой, найти готовый и свободный состав класса А или В (особенно с холодильным оборудованием) в непосредственной близости от Киева сейчас почти невозможно.

Уничтожение продуктовых хабов спровоцировало ажиотажный спрос на специализированные температурные составы (для мяса, молочной продукции, заморозки). Дополнительный спрос уже отражается на арендных ставках.

"Из-за жесткого дефицита стоимость аренды сухих складов в гривневом эквиваленте уже выросла в среднем на 9% с начала года и составляет 200-250 грн/кв.м/мес. После последних августовских атак можно прогнозировать дальнейшее укрепление прайм-ставок", - отмечает Локтионова.

Таким образом, повреждение продуктовых складов не означает автоматического дефицита продовольствия на полках. Однако для рынка логистической недвижимости последствия могут ощущаться: сокращение предложения, рост спроса на складские площади и, прежде всего, острый дефицит объектов с температурным режимом.

Атака 20 августа стала очередным ударом по логистической инфраструктуре Киевской области. Ранее во время массированной атаки 5 августа также сообщалось о повреждении складов крупных торговых и логистических компаний в Киевской области.

Напомним также, что из-за очередной массированной атаки РФ в ночь на 20 августа был существенно поврежден состав французского бренда косметики Yves Rocher в Украине. Бренд прекратил принимать онлайн-заказ.