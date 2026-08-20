Склад косметики Yves Rocher разрушен в результате атаки РФ: что будет с онлайн-заказами

Из-за очередной массированной атаки РФ в ночь на 20 августа был существенно поврежден склад французского бренда косметики Yves Rocher в Украине. Бренд прекратил принимать онлайн-заказ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"В результате массированной атаки россии склад, где мы храним продукцию, был существенно поврежден. В настоящее время мы временно прекращаем принимать онлайн-заказы и работаем над восстановлением. Об оформленных заказах — мы проинформируем о статусе после оценки последствий", — отметили в Yves Rocher Ukraine.

В компании добавили, что физические бутики сети продолжают работать в обычном режиме, однако ассортимент товаров на полках может быть временно ограничен.

О компании

Yves Rocher Ukraine (ООО "Ив Роше Украина") - это официальное украинское представительство французской косметической корпорации Yves Rocher, специализирующейся на производстве и продаже растительной косметики, средств по уходу за кожей, телом и волосами, а также парфюмерии.

Напомним, утром 18 августа в результате российской атаки произошло попадание в распределительный центр сети EVA в Броварах Киевской области. По предварительным данным, повреждены помещения интернет-магазина EVA.UA и склады, снабжающие продукцией розничные точки сети.