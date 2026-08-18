Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,69

--0,01

EUR

51,81

+0,10

Наличный курс:

USD

44,90

44,80

EUR

52,00

51,80

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Россияне ударили по распределительному центру EVA в Броварах (ФОТО)

распределительный центр EVA, пожар
В результате атаки РФ поврежден распределительный центр EVA/Фото: EVA

В результате утренних обстрелов Броваров 18 августа поврежден распределительный центр EVA. По предварительной информации, люди в результате удара не пострадали, однако повреждения складов могут вызвать задержки в доставке товаров.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пресс-релизе компании.

На месте работают спасатели. Пожар тушат в сложных условиях.

Фото 2 — Россияне ударили по распределительному центру EVA в Броварах (ФОТО)
Поврежденный распределительный центр EVA в Броварах/Фото: EVA

Масштаб повреждений и последствия для покупателей

Точный масштаб разрушений и финансовых потерь будет определен после ликвидации огня и обследования территории. По предварительным данным, повреждено помещение интернет-магазина EVA .UA и склады, снабжающие продукцией розничные точки сети.

"В связи с инцидентом возможно временное отсутствие отдельных товаров в части магазинов, а также задержки с выполнением некоторых интернет-заказов", — предупредили в компании.

После оценки последствий сотрудники контакт-центра свяжутся с покупателями, чьи заказы задержаны, и предложат варианты решения проблемы. В EVA пообещали приложить все усилия, чтобы минимизировать влияние ситуации на работу магазинов сети и выполнение интернет-заказов.

Напомним, Россия в ночь на 5 августа нанесла массированный ракетный удар по Киеву и Киевской области. В результате атаки вспыхнули пожары, были повреждены жилые дома, склады, предприятия и логистические комплексы,

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности