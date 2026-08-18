Россияне ударили по распределительному центру EVA в Броварах (ФОТО)

В результате утренних обстрелов Броваров 18 августа поврежден распределительный центр EVA. По предварительной информации, люди в результате удара не пострадали, однако повреждения складов могут вызвать задержки в доставке товаров.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пресс-релизе компании.

На месте работают спасатели. Пожар тушат в сложных условиях.

Поврежденный распределительный центр EVA в Броварах/Фото: EVA

Масштаб повреждений и последствия для покупателей

Точный масштаб разрушений и финансовых потерь будет определен после ликвидации огня и обследования территории. По предварительным данным, повреждено помещение интернет-магазина EVA .UA и склады, снабжающие продукцией розничные точки сети.

"В связи с инцидентом возможно временное отсутствие отдельных товаров в части магазинов, а также задержки с выполнением некоторых интернет-заказов", — предупредили в компании.

После оценки последствий сотрудники контакт-центра свяжутся с покупателями, чьи заказы задержаны, и предложат варианты решения проблемы. В EVA пообещали приложить все усилия, чтобы минимизировать влияние ситуации на работу магазинов сети и выполнение интернет-заказов.

Напомним, Россия в ночь на 5 августа нанесла массированный ракетный удар по Киеву и Киевской области. В результате атаки вспыхнули пожары, были повреждены жилые дома, склады, предприятия и логистические комплексы,