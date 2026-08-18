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Росіяни вдарили по розподільчому центру EVA у Броварах (ФОТО)

розподільчий центр EVA, пожежа
Внаслідок атаки РФ пошкоджено розподільчий центр EVA / Фото: EVA

Внаслідок ранкового обстрілу Броварів 18 серпня пошкоджено розподільчий центр EVA. За попередньою інформацією, люди внаслідок удару не постраждали, однак пошкодження складів можуть спричинити затримки у доставці товарів.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі компанії. 

 На місці працюють рятувальники. Пожежу гасять у складних умовах.

Фото 2 — Росіяни вдарили по розподільчому центру EVA у Броварах (ФОТО)
Пошкоджений розподільчий центр EVA у Броварах / Фото: EVA

Масштаб пошкоджень та наслідки для покупців

Точний масштаб руйнувань і фінансових втрат визначать після ліквідації вогню та обстеження території. За попередніми даними, пошкоджено приміщення інтернет-магазину EVA.UA та склади, що забезпечують продукцією роздрібні точки мережі.

"У зв’язку з інцидентом можлива тимчасова відсутність окремих товарів у частині магазинів, а також затримки з виконанням деяких інтернет-замовлень", — попередили у компанії.

Після оцінки наслідків працівники контакт-центру зв'яжуться з покупцями, чиї замовлення затримано, та запропонують варіанти розв'язання проблеми. У EVA пообіцяли докласти всіх зусиль, щоб мінімізувати вплив ситуації на роботу магазинів мережі й виконання інтернет-замовлень.

Нагадаємо, Росія в ніч проти 5 серпня завдала масованого ракетного удару по Києву та Київській області. Унаслідок атаки спалахнули пожежі, були пошкоджені житлові будинки, склади, підприємства й логістичні комплекси,

Автор:
Тетяна Ковальчук

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