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Росіяни вдарили по розподільчому центру EVA у Броварах (ФОТО)
Внаслідок ранкового обстрілу Броварів 18 серпня пошкоджено розподільчий центр EVA. За попередньою інформацією, люди внаслідок удару не постраждали, однак пошкодження складів можуть спричинити затримки у доставці товарів.
Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі компанії.
На місці працюють рятувальники. Пожежу гасять у складних умовах.
Масштаб пошкоджень та наслідки для покупців
Точний масштаб руйнувань і фінансових втрат визначать після ліквідації вогню та обстеження території. За попередніми даними, пошкоджено приміщення інтернет-магазину EVA.UA та склади, що забезпечують продукцією роздрібні точки мережі.
"У зв’язку з інцидентом можлива тимчасова відсутність окремих товарів у частині магазинів, а також затримки з виконанням деяких інтернет-замовлень", — попередили у компанії.
Після оцінки наслідків працівники контакт-центру зв'яжуться з покупцями, чиї замовлення затримано, та запропонують варіанти розв'язання проблеми. У EVA пообіцяли докласти всіх зусиль, щоб мінімізувати вплив ситуації на роботу магазинів мережі й виконання інтернет-замовлень.
Нагадаємо, Росія в ніч проти 5 серпня завдала масованого ракетного удару по Києву та Київській області. Унаслідок атаки спалахнули пожежі, були пошкоджені житлові будинки, склади, підприємства й логістичні комплекси,