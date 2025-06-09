Російська атака знищила магазин EVA у Києві: збитки оцінюють у понад 5 мільйонів гривень

У результаті чергової російської атаки повністю зруйновано магазин мережі EVA у Києві. За попередніми оцінками компанії, втрати становлять щонайменше 5 мільйонів гривень — йдеться про знищений товар, торговельне обладнання та інвестиції в орендоване приміщення.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення AIN.UA.

Коментуючи ситуацію, в EVA заявили, що з міркувань безпеки ми утримуються від розголошення точної адреси пошкодженого магазину до офіційних повідомлень від військової адміністрації.

Компанія наразі підраховує остаточні збитки, та заявляє про готовність відновити роботу, щойно ситуація дозволить. У EVA підкреслили, що попри загрозу війни, продовжують забезпечувати українців необхідними товарами по всій країні.

Окрім EVA, від атаки постраждав і ТРЦ Cosmo Multimall. За повідомленням Київської міської військової адміністрації, у зв’язку з наслідками удару було перекрито рух на ділянці вулиці Вадима Гетьмана.

Додамо, унаслідок масштабної комбінованої атаки на Київ у ніч на 24 травня було пошкоджено низку об'єктів цивільної інфраструктури, зокрема й торговельно-розважальний центр Blockbuster Mall на проспекті Степана Бандери, 36.