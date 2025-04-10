Пряме влучання: РФ повністю знищила частину складів Biosphere у Дніпрі

Внаслідок ракетного удару Росії по Дніпру 10 квітня було повністю знищено частину складів корпорації Biosphere Corporation — одного з лідерів на ринку виробництва та дистрибуції товарів для дому.

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Про це повідомив засновник і СЕО компанії Андрій Здесенко.

За його словами, атака стала прямим влучанням, внаслідок чого виникла масштабна пожежа, яка загрожувала персекинутись на виробничі потужності компанії. В результаті обстрілу загинув один співробітник, є також поранені. На місці трагедії працюють рятувальники, медики та пожежники.

Попри постійні ризики атак, частину виробництва та складів було заздалегідь переміщено до інших об’єктів в Україні, однак втрати компанії залишаються значними. Керівництво вже оцінює масштаби збитків.

Biosphere Corporation працює в Україні понад 25 років. У продуктовому портфелі компанії — понад 1 000 найменувань товарів під 16 власними торговими марками, зокрема "Фрекен БОК", Smile, Vortex, Novita, Lady Cotton, а також імпортні бренди TORK, Selpak, Fantom.

Підприємства корпорації розташовані в Дніпропетровській, Київській та Хмельницькій областях. Логістичні центри компанії охоплюють понад 30 тис. кв. м. Спільно з французькою Groupe Lemoine компанія володіє заводом в Естонії.

У 2025 році корпорація планувала збільшити виторг щонайменше до 8,5 млрд грн, у тому числі за рахунок розвитку власного виробництва чаю Graff, в яке вже інвестовано близько 5 млн євро.

Співвласник інтернет-магазину Rozetka Владислав Чечьоткін написав, що протягом місяця 100% прибутку з усіх товарів "Біосфери" на ROZETKA будуть перераховуватися на відбудову складів компанії.

"Попри війну, робота кипіла, створювалися нові продукти, будувалися плани на майбутнє. Сьогодні Росія атакувала підприємство. Вирішила "звільнити" від підгузок, вологих серветок, фольги та пергаменту для великодніх пасок", - відреагувала на атаку міністр економіки Юлія Свириденко.

Корпорація "Біосфера" веде свою діяльність в Україні вже понад 25 років. Її засновником і СЕО є Андрій Здесенко. Найвідоміші торговельні марки - "Фрекен БОК", Novita, Selpak, Smile та інші. Потужності корпорації представлені чотирма заводами загальною виробничою площею 35 тис. кв. м у Дніпропетровській, Київській та Хмельницькій областях, відкритим виробництвом у Тернополі, а також логістичними комплексами площею 30 тис. кв. м.

Додамо, "Біосфера" планує через пʼять-сім років вивести свої акції на біржу і довести оцінку компанії до $1 млрд, зокрема за рахунок тривалої міжнародної експансії.