У "Таврії В" відреагували на знищення складу в Одесі російською ракетою (ФОТО, ВІДЕО)

Внаслідок ворожого ракетного обстрілу цивільної інфраструктури Одеси вранці 24 червня було пошкоджено складське приміщення в промзоні колишнього заводу “Краян” на вулиці Косівській, яке належить мережі супермаркетів "Таврія В".

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Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, внаслідок ракетного удару виникла пожежа на площі 3000 квадратних метрів, яку зрештою вдалося приборкати.

Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Для цього було залучено понад 90 вогнеборців, близько 20 одиниць техніки ДСНС та пожежний потяг "Укрзалізниці". Загалом в результаті ворожого удару постраждало чотири людини.

Як заявили у компанії, "удар був миттєвий, а вибух - жахливої сили". Засновник мережі "Таврія В" Борис Музальов також прокоментував ситуацію, запевнивши, що на складі не зберігалася зброя чи боєприпаси.

Відео: ГУ ДСНС України в Одеській області

"Я Борис Музальов, засновник мережі "Таврія В". На нашому складі ніколи не було ні зброї, ні ракет, ні снарядів - ні вперше [під час удару торік], ні зараз. Три сотні співробітників складу - цьому свідки", - написав бізнесмен.

Попередні атаки на подібні об'єкти в Одесі

Зауважимо, що це не перший випадок, коли склади мережі "Таврія В" стають мішенню ворожих атак. Так, 14 червня 2023 року, російська ракета також влучила у продовольчий склад ритейлера в Одесі.

Основний удар прийшовся по відділу дитячих товарів, де зберігалися підгузки, дитяче харчування та товари жіночої гігієни. Після вибуху розпочалася пожежа, яку працівники складу, переважно жінки, самотужки почали гасити. Загалом тоді загинуло троє співробітників, ще один чоловік помер за тиждень.

Зазначимо також, що у ніч на 14 серпня, внаслідок падіння уламків російських ракет в Одесі повністю згорів гіпермаркет Fozzy на вулиці Балківській, який працював у місті понад 20 років.

Зазначимо також, що 1 травня цього року російські війська атакували Одесу балістичними ракетами, поціливши у сортувальне депо та відділення "Нової пошти". Внаслідок обстрілу постраждало щонайменше 13 людей, виникла потужна пожежа.

Про "Таврію В"

Мережа супермаркетів "Таврія В" заснована в 1992 році. Згідно даних на сайті компанії, на сьогодні вона має 135 об’єктів торговлі загальною площею 333,5 тисячі квадратних метрів. Хоча йдеться про об’єкти у восьми регіонах, абсолютна більшість їх розташована в Одеській області, зокрема близько сотні - в самій Одесі.

У портфелі компанії - торговельні об’єкти різного формату, в тому числі великі торговельні центри, супермаркети та "магазини біля дому" під торговельною маркою "Таврія В", супермаркети преміального сегменту "Космос", магазини косметики, побутової хімії та непродовольчих товарів "Блиск & Відро", магазини низьких цін "Пюре".

Також вона має мережу кафе швидкого харчування, ресторани VIP-класу, цехи з виробництва м’ясних та рибних напівфабрикатів, кондитерські, кулінарні цехи, пекарні, броварню, швейне виробництво, займається будівництвом і девелопментом, має інтернет-магазин tavriav.ua, службу доставки та галерею luxury-бутиків.