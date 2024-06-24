В "Таврии В" отреагировали на уничтожение состава в Одессе российской ракетой (ФОТО, ВИДЕО)

В результате вражеского ракетного обстрела гражданской инфраструктуры Одессы утром 24 июня было повреждено складское помещение в промзоне бывшего завода "Краян" на улице Косовской, принадлежащее сети супермаркетов "Таврия В".

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Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в результате ракетного удара возник пожар на площади 3000 квадратных метров, который в итоге все же удалось обуздать.

Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

Для этого было привлечено более 90 пожарных, около 20 единиц техники ГСЧС и пожарный поезд "Укрзализныци". Всего в результате вражеского удара пострадали четыре человека.

Как заявили в компании, "удар был мгновенный, а взрыв - ужасающей силы". Основатель сети "Таврия В" Борис Музалев также прокомментировал ситуацию, заверив, что на складе не хранилось оружие или боеприпасы.

Видео: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

"Я Борис Музалев, основатель сети "Таврия В". На нашем складе никогда не было ни оружия, ни ракет, ни снарядов – ни в первый раз [во время удара в прошлом году], ни сейчас. Три сотни сотрудников склада – этому свидетели", - написал бизнесмен.

Предыдущие атаки на подобные объекты в Одессе

Заметим, что это не первый случай, когда склады сети "Таврия В" становятся мишенью вражеских атак. Так, 14 июня 2023 года российская ракета также попала продовольственный склад ритейлера в Одессе.

Основной удар пришелся по отделу детских товаров, где хранились подгузники, детское питание и товары женской гигиены. После взрыва начался пожар, который работники склада, преимущественно женщины, принялись самостоятельно тушить. В целом тогда погибли трое сотрудников, еще один человек умер спустя неделю.

Отметим также, что в ночь на 14 августа в результате падения обломков российских ракет в Одессе полностью сгорел гипермаркет Fozzy на улице Балковской, проработавший в городе более 20 лет.

Отметим также, что 1 мая этого года российские войска атаковали Одессу баллистическими ракетами, попав в сортировочное депо и отделение "Новой почты". В результате обстрела пострадали по меньшей мере 13 человек, возник мощный пожар.

О "Таврии В"

Сеть супермаркетов "Таврия В" основана в 1992 году. Согласно данным на сайте компании, на сегодняшний день она располагает 135 объектами торговли общей площадью 333,5 тысячи квадратных метров. Хотя речь идет об объектах в восьми регионах, абсолютное большинство из них расположено в Одесской области, в том числе около сотни - в самой Одессе.

В портфеле компании - торговые объекты разного формата, в том числе крупные торговые центры, супермаркеты и магазины у дома под торговой маркой "Таврия В", супермаркеты премиального сегмента "Космос", магазины косметики, бытовой химии и непродовольственных товаров "Блеск & Ведро", магазины низких цен "Пюре".

Также она имеет сеть кафе быстрого питания, рестораны VIP-класса, цеха по производству мясных и рыбных полуфабрикатов, кондитерские, кулинарные цеха, пекарни, пивоварню, швейное производство, занимается строительством и девелопментом, имеет интернет-магазин tavriav.ua, службу доставки и галерею luxury-бутыков.