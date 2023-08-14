Гипермаркет Fozzy в Одессе сгорел дотла из-за ракетного удара

В результате падения обломков российских ракет в Одессе сгорел гипермаркет Fozzy. Магазин работал в городе более 20 лет.

Об этом компания сообщила в Facebook в день атаки, 14 августа.

В одесском Fozzy сгорело все: от товара до самого здания. Соответственно, гипермаркет в Одессе больше не работает. В компании пока не могут назвать сумму убытков.

"Мы еще должны точно оценить нанесенный ущерб, но речь идет о сотнях миллионов гривен. Это огромные потери, поэтому о планах по будущему пока рано говорить. Несмотря на атаки врага продолжаем работать. Держимся, стоим и верим в победу", — отметили в Fozzy.

Погибших в результате атаки нет, однако пострадали три работника Fozzy. Они находятся в больнице.

В компании уверяют, что 270 сотрудникам одесского гипермаркета предложат работу в других бизнесах группы и работу с переездом в другие города, в которых есть гипермаркеты Fozzy.

О планах возобновить работу в Одессе не заявляют. Заметим, что одесский гипермаркет Fozzy имел торговую площадь 5860 кв. м, общая составляла 11 422 кв. м.

Напомним, в прошлый раз российские оккупационные войска также с помощью дронов атаковали юг Одесской области в ночь на 2 августа. Враг целится на портовую инфраструктуру на фоне выхода РФ из зерновой сделки.