В Одессе три человека погибли из-за попадания обломков дрона в квартиру многоэтажки (ФОТО, ВИДЕО)

Трое гражданских жителей Одессы погибли получили ранения в ночь на 10 июня в результате падения обломков сбитого беспилотника на жилой дом. Об этом сообщило оперативное командование "Юг" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"Во время ночной дроновой атаки на Одесщине силами противовоздушной обороны все Shahed-131/136 уничтожены. В результате воздушного боя обломки одного из дронов попали в квартиру многоэтажки, повлекли возгорание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар площадью 50 квадратных метров был оперативно ликвидирован. Взрывной волной также были повреждены несколько многоквартирных домов вокруг. Судя по опубликованным фото и видео с места происшествия, пострадавшим оказался дом по улице Высоцкого, 10.

Фото: Telegram/Одесса Info Фото: Telegram/Одесса Info Фото: Telegram/Одесса Info Фото: Telegram/Одесса Info Фото: Telegram/Одесса Info Фото: Telegram/Одесса Info Фото: Telegram/Одесса Info Фото: Telegram/Одесса Info Фото: Telegram/Одесса Info Фото: Telegram/Одесса Info Фото: Telegram/Одесса Info Фото: ОК "Юг" Фото: ОК "Юг" Фото: ОК "Юг" Фото: ОК "Юг" Фото: ОК "Юг" Фото: ОК "Юг" Фото: ОК "Юг" Фото: ОК "Юг" Фото: ОК "Юг" Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

В свою очередь, как уточнила в эфире национального телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, в общей сложности уничтожено было восемь дронов Shahed, направленных на Одесскую область.

Количество людей, которые в результате взрывной волны получили травмы и повреждения разного характера, по ее словам, составило уже 26. Среди них - двое детей и беременная женщина.

Кроме этой атаки, как сообщила Гуменюк, был нанесен ракетный удар по "рекреационной зоне на побережье": две ракеты были уничтожены, однако одна все же попала "непосредственно в побережье". В результате разлета обломков и взрывной волны повреждены жилые дома, три человека получили ранения.

Фото: ОК "Юг" Фото: ОК "Юг" Фото: ОК "Юг" Фото: ОК "Юг" Фото: ОК "Юг" Фото: ОК "Юг" Фото: ОК "Юг" Фото: ОК "Юг"

В свою очередь, в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщили о 27 пострадавших и трех погибших в результате попадания обломков дрона и пожара в многоэтажке в Одессе. В то же время 12 человек были спасены. По данным мэрии Одессы, жильцы, чьи квартиры пострадали больше всего, еще ночью были расселены.

Впоследствии в Одесской ОВА подтвердили информацию о 26 пострадавших в Одессе. Отмечается, что среди них – трое детей. В свою очередь, из-за взрывной волны во время атаки в Белгород-Днестровском районе пострадали 10 человек. Однако о других последствиях в обладминистрации не говорят, хотя намекают, что "в военное время не все происшествия можно комментировать или выставлять на публику".

Отметим также, что в ночь на субботу два беспилотника Shahed были сбиты в Днепропетровской области силами воздушного командования "Восток" Воздушных сил ВСУ, сообщил начальник областной военной администрации Сергей Лысак. Однако о последствиях и наличии пострадавших не сообщается.