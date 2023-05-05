Жителю Одессы дали 15 лет за сбор развединформации о ПВО и объектах энергетики (ФОТО)

Суд признал жителя Одессы виновным в государственной измене за сбор информации о размещении подразделений сил обороны и объектов критической инфраструктуры на территории области. Об этом сообщает областная прокуратура и облуправление Службы безопасности Украины.

Мужчину, разоблаченного украинской спецслужбой в качестве агента Федеральной службы безопасности России, завербованного после начала полномасштабного вторжения, приговорили по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

"В поле зрения оккупантов он попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно высказывал среди окружающих. Для сбора разведывательной информации он выезжал в различные районы Одессы и пригород областного центра, где осуществлял фото- и видеофиксацию объектов", - сообщают в СБУ.

Указано, что мужчина собирал информацию о расположении объектов энергетической инфраструктуры, местах дислокации личного состава и военной техники подразделений Вооруженных сил Украины, в частности, боевых позиций системы противовоздушной обороны и блокпостов, административных зданий правоохранительных органов и военных объектов в Одессе и области.

Собранные сведения он хранил на флэшке, которую, по данным следствия, планировал передать представителю российской спецслужбы, рассчитывая получать от врага до 70 тысяч гривен в месяц.

Сотрудники СБУ разоблачили его и задержали в конце марта в ходе спецоперации в Одессе. Отмечается, что это произошло "во время передачи" представителям спецслужб РФ видеоматериала с дислокацией систем ПВО с помощью одного из мессенджеров. Судя по опубликованным фото, это произошло на парковке ТРЦ City Center на проспекте Небесной Сотни. В настоящее же время подсудимый находится под стражей.

Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним также, что накануне сообщалось о приговоре жителю Бахмута Донецкой области, который, по данным СБУ, "сливал" российским захватчикам координаты блокпостов и критической инфраструктуры на территории региона.