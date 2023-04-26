Семья агентов российской военной разведки проведет 15 лет за решеткой

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще двух предателей, которые передавали оккупантам разведданные места дислокации Сил обороны на Бахмутском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что оба вражеских приспешника были задержаны в декабре прошлого года во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донбасса.

"Злоумышленниками являются супруги из города Часов Яр. При этом мужчина ранее уже отбывал наказание за участие в незаконных вооруженных формированиях "ДНР". Летом прошлого года они дистанционно вышли на заместителя командира российского разведывательного батальона "Спарта", участвовавшего в боевых действиях на восточном фронте. В переписке с ним предатели предложили свою помощь в войне против Украины", - отмечают в СБУ.

Там добавляют, что по указанию агрессора злоумышленники собирали информацию о местах возможного базирования и перемещения сил обороны в прифронтовой линии.

В первую очередь, они пытались разыскать склады с оружием и боеприпасами украинских войск.

Полученные сведения российские агенты передавали оккупантам по сети "связных" военной разведки РФ на захваченной части Донецкой области.

Для коммуникации использовали закрытые чаты в мессенджерах.

"На основании собранных доказательств суд признал обоих приспешников агрессора виновными по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). По материалам СБУ суд назначил им по 15 лет тюрьмы", - подчеркнули в СБУ.

В ведомстве в очередной раз отметили неотвратимость наказания за преступления против нашего государства.

Ранее Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины агента ФСБ, причастного к серии российских воздушных атак на Николаев. Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.