Конец эпохи: Apple закрывает официальный форум поддержки пользователей

Apple 20 ноября 2026 г. навсегда закроет официальный форум Support Community, на котором пользователи могли задавать вопросы и искать решения проблем с iPhone, Mac, iPad, Apple Watch и другими продуктами компании.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Neowin.

Новые сообщения на форуме уже не принимаются. После закрытия он останется доступным только для чтения, поэтому накопленные за годы обсуждения и советы пользователей пока можно будет просматривать.

Apple объяснила решение "тщательной оценкой стратегии и потребностей клиентов", но более подробных причин закрытие не назвала.

Компания рекомендует пользователям в дальнейшем обращаться к официальному сайту Apple Support.

Форум работал с 1998 года

История сообщества началась еще в 1998 году, когда она работала под названием Apple Tech Exchange.

В 2000 году сервис переименовали в Apple Discussions, а в 2011 году - в Apple Support Communities. Тогда же появились рейтинги участников и награды за активность.

В 2022 году компания снова сменила название на Apple Support Community.

Таким образом после закрытия 20 ноября завершится почти 30-летняя история официального форума, где пользователи Apple помогали друг другу решать технические проблемы.

Архив форума останется доступным для просмотра, однако возможности создавать новые темы или отвечать на старые сообщения уже не будет.

Напомним, недавно Apple также прекратила официальное обслуживание iPhone X, переведя модель в категорию устаревших устройств. Авторизованные сервисные центры больше не могут заказывать для нее запчасти.