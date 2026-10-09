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Новости
Дата публикации

Apple сокращает заказ на iPhone 18 Pro: причины

iPhone 18 pro max
Apple сокращает заказ на iPhone 18 Pro из-за слабого спроса

Компания Apple сообщила некоторым поставщикам о сокращении производства компонентов для своих недавно выпущенных iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, поскольку стремительный рост стоимости чипов памяти и повышение цен ослабили потребительский спрос.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Nikkei Asia.

С начала сентября производитель iPhone стал значительно осторожнее по объемам поставок, а заказы на компоненты на октябрь урезали по меньшей мере на 15% по сравнению с первоначальным запросом, сообщает Nikkei со ссылкой на многочисленные осведомленные источники.

Дефицит чипов из-за ИИ и изменение цен

Технологические компании скупают передовые мощности по производству чипов и чипы памяти для обеспечения центров обработки данных искусственного интеллекта, что повлекло за собой дефицит и рост цен, которые, как ожидается, приведут к сокращению рынков персональных компьютеров и смартфонов в этом году:

  • Apple повысила цены на iPad и MacBook в июне, заявив, что больше не может защищать клиентов от роста стоимости чипов памяти и накопителей из-за развития дата-центров для индустрии ИИ;
  • спрос на устройства был слабее с конца августа по октябрь, но это может быть связано с изменением графика запуска моделей iPhone;
  • в прошлом месяце Apple представила флагманы iPhone 18 Pro и 18 Pro Max вместе со своим складным телефоном Duo;
  • стартовые цены на iPhone 18 Pro и Pro Max составляют 1 199 и 1 299 долларов, что на 100 долларов выше начальных цен на iPhone 17 Pro и Pro Max.

Поскольку к iPhone и другим продуктам добавляется больше ИИ-функций, спрос Apple на высокопроизводительную память вырос, что повышает стратегическую роль поставщиков на фоне глобального дефицита.

Напомним, ранее Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Apple представила новые флагманские смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Устройства получили 48-мегапиксельную основную камеру с изменяющейся диафрагмой, новый чип A20 Pro, улучшенную систему охлаждения, увеличенную автономность и поддержку Siri AI. Предварительные заказы стартуют 12 сентября, а продажи смартфоны поступят 18 сентября.

Автор:
Максим Кольц

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