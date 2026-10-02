Продавцы новых iPhone 18 уже получили более полумиллиона штрафов: причина

От старта официальных продаж в Украине гаджетов Apple 18-й серии Государственная налоговая служба ужесточила контроль за соблюдением законодательства при реализации мобильных телефонов и аксессуаров.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ГНС.

В течение сентября 2026 года налоговые органы оформили 137 предварительных заказов на новые модели смартчасов, телефонов и другие товары бренда Apple.

По результатам 18 контрольных закупок установлено 5 фактов проведения расчетов без применения РРО/ПРРО и без выдачи покупателям фискальных чеков при покупке iPhone 18.

В ГНС сообщили, что сумма финансовых санкций по указанным нарушениям превышает 500 тыс. гривен.

В ведомстве напомнили, что торговым сетям следует позаботиться о надлежащем оформлении расчетов и выдаче покупателям фискальных чеков. Клиентов же призывали быть бдительными и получать фискальный чек. Обо всех выявленных нарушениях потребители могут сообщать на " TAX Control ".

Официальный старт продаж новой линейки iPhone в Украине состарился 25 сентября 2026 года.

По данным таможенной статистики, в Украину уже импортировано 7496 устройств iPhone 18 серии. Общая стоимость ввозимых смартфонов составила 8,9 млн дол. США.