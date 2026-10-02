Закупочные цены на свиней живым весом на 5-11 октября 2026 года

Dilo сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 5-11 октября 2026 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли" .

Прогнозируется, что цена свиней будет на уровне 74-75 грн/кг на следующей неделе.

Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).

Текущие цены на свинину живым весом в Украине

Цены на живец в конце сентября колеблются от 78 до 82+ грн/кг, более низкие цены в основном фиксируют на западе страны. Средневзвешенная рыночная отметка остановилась на уровне 79.3 грн/кг или на 3,1% меньше недели ранее.

Источник: Аналитический отдел АСУ по данным еженедельного мониторинга закупочных цен

Цена живого веса свиней в мире

На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней – 1,45 евро/кг (73,51 грн/кг), на полутуши свиноматок – 0,63 евро/кг (31,94 грн/кг). Цены указаны без НДС.

На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней составляет 4,45 злотых/кг (51,59 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 4,00 – 5,00 злотых/кг (46,37 – 57,97 грн/кг).

Среднедельные мировые цены на свиней 2023-2026 гг. в евро/100 кг веса туши (ЕС, Бразилия, США и Канада). Источник: Евростат

Динамика цен в мире:

1,63 (-4%) €/кг в ЕС;

1,07 (+7%) €/кг в Бразилии;

1,54 (-7%) €/кг в США;

1,21 (-3%) €/кг в Канаде.

Ценовая динамика на ключевых мировых рынках остается разнонаправленной: в странах Европейского Союза, США и Канаде цены продолжают снижаться, тогда как на рынках Латинской Америки наблюдается тенденция к их росту.