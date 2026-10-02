Nike готовит увольнение работников из-за падения продаж до минимумов за более 10 лет

Американский производитель спортивной одежды и обуви Nike объявил о планах сократить штат и предупредил о возможном падении доходов на миллиарды долларов в текущем финансовом году на фоне замедления продаж на рынках от США до Китая.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Корпорация намерена сократить свой штат, насчитывающий 73 000 сотрудников, в рамках новой пятилетней программы сокращения расходов под названием Pace в размере 2,5 млрд долларов.

Точное количество сокращений и подразделения, где они произойдут, в компании не раскрывают. В то же время, Nike откроет новый кампус в городе Бенгалуру в Индии и сократит количество географических дивизионов с четырех до трех.

Финансовые показатели и проблемы бизнеса

На внебиржевых торгах акции компании упали на 6,6% — до самого низкого уровня с 2013 года, углубив падение стоимости компании, которая за последний год подешевела более чем вдвое.

Такие результаты обнародованы в момент, когда генеральный директор Эллиотт Гилл подходит к двухлетнему сроку в должности, внедряя стратегию оздоровления бизнеса. Проблемы компании возникли из-за чрезмерной зависимости от классических линеек и потери места на полках розничных магазинов после того, как бренд сделал акцент на прямых продажах потребителям.

В первом финансовом квартале, завершившемся в августе:

выручка упала на 4% в годовом выражении — до 11,2 млрд долларов, что оказалось хуже консенсуса-прогноза Visible Alpha;

чистая прибыль сократилась на 2% - до 712 млн долларов;

продажи в Китае упали на 22%, где долю бренда потеснили местные производители, ранее шившие продукцию для западных брендов;

выручка от спортивной одежды упала на двузначную величину в процентах.

Просмотр линейки Jordan и планы в Индии

Слабые результаты также зафиксировал бренд баскетбольной обуви и одежды Jordan, названный в честь звезды NBA. По словам Эллиотта Гилла, компания планирует возвратиться к созданной ею модели дефицита, поскольку рынок был перенасыщен культовыми ретро-товарами.

Глава корпорации описал Индию как важный рынок роста и производственный хаб с высокими возможностями и доступом к талантам. Он отметил, что оптимизация должностей со временем позволит перенаправить инвестиции в критические сферы: инновации в продуктах, сторителинг бренда, связь с потребителями, спорт и рост.

Напомним, ранее сообщалось, что Nike увольняет 1400 сотрудников по всему миру. Мировой лидер в производстве спортивной одежды и обуви компания Nike официально подтвердила сокращение штата около 1400 работников в рамках глобальной стратегии по оптимизации рабочих процессов.