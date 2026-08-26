Акции Nike обвалились до многолетнего минимума из-за падения продаж линейки Jordan

Акции Nike упали на 38%. Продажи товаров марки Jordan резко снизились, а спортивное подразделение пытается противостоять более шустрым конкурентам, таким как On Holding и Deckers Outdoor (материнская компания Hoka).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Когда Майкл Джордан покинул профессиональный баскетбол в возрасте 30 лет, это создало серьезную проблему для Nike – выгодоприобретателя культовой линейки его кроссовок. В 2026 году бренд Jordan снова стал одной из причин, почему бумаги компании направляются к худшей годовой доходности с 1993 года.

Дополнительным вызовом является попытка перезагрузить сделки в Китае: план прекратить работу с тысячами онлайн-дистрибьюторов грозит потерей доли рынка.

Ошибки прошлого

Давление на бизнес стало следствием решений предыдущего генерального директора Джона Донахью. При его руководстве Nike слишком полагалась на классические модели, такие как Air Force 1 и Dunks, сократив поставки посторонним ритейлерам.

Это позволило конкурентам занять освободившиеся полки в магазинах. С января 2020 года по октябрь 2024 года акции компании упали на 20%, тогда как индекс S&P 500 вырос на 80%.

В конце 2024 года Nike начала стратегическую перестройку под названием «Выиграй сейчас». Перезапуск возглавил вернувшийся с пенсии новый генеральный директор Эллиотт Гилл. Цель плана стабилизировать долю рынка и переориентировать бренд на баскетбол и бег.

Однако быстрого возобновления не произошло. После начального скачка акции потеряли около половины стоимости за время каденции Гилла. Утрата рыночной капитализации превысила 60 миллиардов долларов, а цена бумаг упала до самого низкого уровня с 2014 года. Падение в 2026 году стало пятым годом ущерба подряд.

Ожидание аналитиков

Инвесторы пока не видят измеримого прогресса. По словам главного рыночного strateга Zacks Investment Management Брайана Малберри, восстановление оптовых отношений и цепей поставок потребует по меньшей мере трех-четырех кварталов.

В Nike отмечают, что реорганизация не будет линейной и предполагает последовательность: стабилизация, перезагрузка, рост.

Напомним, Nike в первом квартале 2025 года превысила ожидания по поводу доходов и прибыли, несмотря на слабый спрос в Китае и давление тарифов на маржу. Акции бренда в ходе продолженных торгов выросли на 3,4%.