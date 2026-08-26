Акції Nike обвалилися до багаторічного мінімуму через падіння продажів лінійки Jordan

Акції Nike впали на 38%. Продажі товарів марки Jordan різко знизилися, а спортивний підрозділ намагається протистояти спритнішим конкурентам, таким як On Holding та Deckers Outdoor (материнська компанія Hoka).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Коли Майкл Джордан покинув професійний баскетбол у віці 30 років, це створило серйозну проблему для Nike — вигодонабувача культової лінійки його кросівок. У 2026 році бренд Jordan знову став однією з причин, чому папери компанії прямують до найгіршої річної прибутковості з 1993 року.

Додатковим викликом є спроба перезавантажити операції в Китаї: план припинити роботу з тисячами онлайн-дистриб'юторів загрожує втратою частки ринку.

Помилки минулого

Тиск на бізнес став наслідком рішень попереднього генерального директора Джона Донах'ю. За його керівництва Nike занадто покладалася на класичні моделі, як-от Air Force 1 та Dunks, скоротивши постачання стороннім ритейлерам.

Це дозволило конкурентам зайняти звільнені полиці в магазинах. З січня 2020 по жовтень 2024 року акції компанії впали на 20%, тоді як індекс S&P 500 виріс на 80%.

Наприкінці 2024 року Nike розпочала стратегічну перебудову під назвою «Виграй зараз». Перезапуск очолив новий генеральний директор Елліотт Гілл, який повернувся з пенсії. План має на меті стабілізувати частку ринку та переорієнтувати бренд на баскетбол і біг.

Проте швидкого відновлення не сталося. Після початкового стрибка акції втратили близько половини вартості за час каденції Гілла. Втрата ринкової капіталізації перевищила 60 мільярдів доларів, а ціна паперів впала до найнижчого рівня з 2014 року. Падіння у 2026 році стало п'ятим роком збитків поспіль.

Очікування аналітиків

Інвестори поки не бачать вимірного прогресу. За словами головного ринкового strateга Zacks Investment Management Браяна Малберрі, відновлення оптових відносин та ланцюгів поставок вимагатиме щонайменше трьох-чотирьох кварталів.

У Nike наголошують, що реорганізація не буде лінійною і передбачає послідовність: стабілізація, перезавантаження, зростання.

Нагадаємо, Nike у першому кварталі 2025 року перевищила очікування щодо доходів і прибутку, незважаючи на слабкий попит у Китаї та тиск тарифів на маржу. Акції бренду під час продовжених торгів зросли на 3,4%.