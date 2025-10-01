Nike показала прибуток вище прогнозів завдяки успішному відновленню бренду

Компанія Nike у першому кварталі 2025 року перевищила очікування щодо доходів і прибутку, незважаючи на слабкий попит у Китаї та тиск тарифів на маржу. Акції бренду під час продовжених торгів зросли на 3,4%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Успішне відновлення Nike

У вівторок Nike (NKE.N) повідомила про несподіване зростання доходів за перший квартал та перевищила очікування щодо прибутку. Це стало результатом активного відновлення бренду, незважаючи на слабкий попит у Китаї та тиск тарифів на маржу.

Акції компанії зросли на 3,4% під час продовжених торгів. Nike також змогла скоротити частину своїх надлишкових запасів, а оптові доходи повернулися до зростання, що свідчить про перші успіхи плану генерального директора Елліотта Гілла щодо відновлення бренду.

Проте керівники компанії попереджають, що процес відновлення ще далекий від завершення. Nike очікує, що тарифи цього року становитимуть близько 1,5 млрд доларів, що перевищує попередню оцінку у 1 млрд доларів. Майже все взуття бренду виробляється у країнах, таких як В’єтнам, які постраждали від високих мит, введених за часів адміністрації Дональда Трампа.

Генеральний директор Гілл, який очолив компанію минулого року, пообіцяв переорієнтувати Nike на ключові види спорту, зокрема біг, та на виробництво інноваційних продуктів, що раніше приносили бренду популярність.

Компанія прогнозує, що дохід у другому кварталі зростатиме повільніше, очікується падіння на низькі однозначні числа, порівняно з прогнозованим раніше падінням на 3,1%. Водночас Nike розраховує на відновлення свого оптового бізнесу у фінансовому році 2026.

Проблеми Nike в Китаї тривають

Китай, третій за обсягом ринок Nike, залишається проблемним для бренду. На цей регіон припадало 15% загальних продажів у фінансовому році 2025. Продажі у Китаї впали п’ятий квартал поспіль через жорстку конкуренцію з місцевими брендами, такими як Anta та Li-Ning, а також через втрату частки ринку молодшим конкурентам On і Deckers Hoka.

Щоб стимулювати попит, Nike відправила до Китаю американських зірок баскетболу, включно з Леброном Джеймсом і Джа Морантом. Генеральний директор Гілл очікує, що популярні види спорту, зокрема біг та баскетбол, допоможуть зростанню в регіоні.

Прибуток і доходи перевищили очікування

Хоча оптові доходи Nike зросли на 5% на валютно-нейтральній основі, маржа залишалася під тиском через зростання вартості продукції через тарифи. Дохід компанії за перший квартал зріс на 1% і склав 11,72 млрд доларів, тоді як аналітики очікували падіння до 11 млрд доларів.

Фінансовий директор Метью Френд зазначив, що бізнес прямих продажів споживачам не відновиться у 2026 фінансовому році, оскільки Північна Америка відновлюється швидше, ніж Китай.

Прибуток на акцію склав 49 центів, що значно перевищило прогноз у 27 центів, завдяки скороченню запасів. Водночас валова маржа знизилася на 3,2 п.п. до 42,2% після падіння на 4,4 п.п. у попередньому кварталі.

Нагадаємо, у вересні минулого року компанія Nike оголосила про звільнення Джона Донахо з посади президента та генерального директора. Донахо очолив Nike на початку 2020 року, і під його керівництвом компанія пережила значні зміни, які не завжди виявилися успішними.