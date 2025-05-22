Nike вперше з 2019 року відновить прямі продажі своїх товарів на Amazon

Транснаціональна американська компанія, виробник спортивних товарів, Nike відновить продаж своєї продукції безпосередньо на Amazon у США вперше з 2019 року. Nike був "закритим" брендом на маркетплейсі, а продаж його товарів був суворо обмеженим.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію CNBC.

Всесвітньовідомий виробник спортивного одяку та взуття припинив оптовий продаж своїх товарів на Amazon шість років тому, прагнучи до більш безпосереднього розподілу серед клієнтів та більшого контролю над процесом покупок. У той час Nike та кілька брендів, таких як популярний виробник взуття Birkenstock, розірвали співпрацю з Amazon. Виробники спортивних товарі були стурбовані збільшенням контрафактної продукції на маркетплейсі, який належить американському мільярдеру Джеффрі Безосу.

Речник Nike заявив, що компанія інвестує у свій торговий майданчик, щоб пропонувати більше продуктів і послуг "споживачам, де б і як би вони не вирішили робити покупки".

"Це включає розширення до нових цифрових облікових записів, зокрема Amazon у США, нових фізичних партнерів, таких як Printemps, покращення досвіду роздрібної торгівлі на всьому ринку та запуск розмовного пошуку Nike на базі штучного інтелекту для покращення наших онлайн-сервісів", – повідомили у компанії.

Amazon повідомив, що "незабаром почне безпосередньо закуповувати набагато ширший асортимент продукції Nike, щоб розширити наш вибір для клієнтів у США".

До угоди обмежений вибір продукції Nike був доступний на Amazon через сторонніх продавців. Але Nike був "закритим" брендом на відомому сервісі електронної торгівлі, тобто його продаж був суворо обмежений, щоб запобігти появі підробок та низькоякісних товарів.

Нова угода є перемогою для Amazon, яка прагне залучити більше високоякісних брендів на свою платформу.

Нагадаємо, у вересні минулого року компанія Nike оголосила про звільнення Джона Донахо з посади президента та генерального директора. Донахо очолив Nike на початку 2020 року, і під його керівництвом компанія пережила значні зміни, які не завжди виявилися успішними.