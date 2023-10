Nike обігнав Chanel та Gucci: топ-10 найдорожчих брендів одягу

Американська транснаціональна компанія Nike зберегла титул найдорожчого бренду одягу у світі, обігнавши такі компанії як Louis Vuitton та Chanel. До рейтингу включені бренди одягу, а також годинників. Nike отримав перше місце з показником оцінки вартості компанії у $31,3 млрд.

Про це свідчать результати щорічного дослідження консалтингової компанії Brand Finance.

Рейтинг найдорожчих брендів одягу

Nike - $31,3 млрд;

Louis Vuitton - $26,3 млрд;

Chanel - $19,4 млрд;

Gucci - $17,8 млрд;

Adidas - $15,7 млрд;

Hermès - $14,2 млрд;

Dior - $13,2 млрд;

Cartie - $12,5 млрд;

Zara - $11 млрд;

Rolex - $10,7 млрд.

Примітно, що дорогі бренди одягу втрачають у ціні, зокрема, з цим зіткнулися акціонери Nike. Вартість бренду впала на 6% (до $31,3 млрд).

Рейтинг найдорожчих брендів одягу / Інфографіка: Brand Finance

В чому запорука успіху Nike

У рейтингу одягу 2023 року Nike має найвищий показник сприйняття сталого розвитку –$ 2,3 млрд. Компанія працює над своє репутацією, зокрема, залучає спортсменів в масштабні рекламні кампанії.

В цей же час деякі інші компанії відходять від своїх стандартів, через що втрачають позиції в топі брендів одягу. Зокрема, вартість H&M впала на 26% - до $9,4 млрд. Цьому передували новини про те, що в колекції H&M Conscious Collection широко використовуються синтетичні матеріали, отримані з викопного палива.

Бренди одягу, які розвиваються найшвидше

Відомі бренди одягу не завжди показують позитивні показники зростання, тому дослідки окремо оцінили їх за цим показником. Так, титул бренду одягу, що найшвидше розвивається, отримала французький дім моди Celine. Вартість бренду зросла на 51% - до $2,9 млрд.

Рейтинг брендів, що найшвидше розвиваються / Інфографіка: Brand Finance

Дослідники з Brand Finance звернули увагу на американській бернд New Balance, який цьогоріч потрапив до рейтингу найдорожчих брендів одягу, хоч і зайняв останнє, 50-те місце. Вартість New Balance зросла на 11% - до $1,8 млрд.

“Репутація та популярність бренду зростуть після нещодавнього тріумфу тенісної сенсації Коко Гауфф на US Open, де вона та її сім’я з гордістю одягли виготовлену на замовлення сорочку “Call me Champion”. Зірка також представила своє фірмове взуття New Balance, CG1 Vintage, у 2023 році. Очікується, що її перемога спричинить сплеск продажів взуття, позитивно вплинувши на вартість бренду New Balance та зміцнивши його позитивну репутацію в спортивній індустрії”, - прогнозують аналітики.

Найдорожчі бренди в Європі

Brand Finance оцінив всі європейські компаній та сформував локальний рейтинг найдорожчих брендів. Його очолив Німецький телекомунікаційний оператор Deutsche Telekom, вартість якого зросла на 17% - до 60,7 млрд євро.

Рейтинг найдорожчих брендів Європи / Інфографіка: Brand Finance

Друге місце також посіла німецька компанія - Mercedes-Benz. Вартість бренду зросла на 8% - до 56,7 мільярда євро. Хоча компанія втратила першу сходинку цьогоріч, Mercedes-Benz продовжує розвиватися на міжнародному рівні. Закриває трійку лідерів також німецька компанія - Allianz Group. Третій за вартістю найдорожчий бренд Європи за рік подорожчав на 20% - до 46,6 млрд євро.

Аналітики вважають, що вартість Allianz зросла завдяки рекордним фінансовим результатам у 2022 році, а також позитивним відгукам покупців та працівників.

Водночас найвищу цінність сприйняття сталого розвитку (SPV) має Porsche – 7,8 мільярда євро. За рік вартість бренду зросла на 22% - до 35,4 мільярда євро. Лідерство за показником SPV компанія Porsche отримала завдяки впровадженню принципу збереження енергію в свою бізнес-модель.

Джерело фото: ua.depositphotos.com