Найбагатша людина світу Бернар Арно втратив $ 11 млрд за добу: що трапилося

Француз Бернар Арно, найбагатша людина світу, власник групи компаній Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), втратив 11,2 мільярда доларів зі свого статку за один день.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що засновник LVMH, бренди якого включають сумки Louis Vuitton, шампанське Moet & Chandon і сукні Christian Dior, протягом більшої частини 2023 року спостерігав, як його багатство стрімко зростало, оскільки ціни на акції європейських компаній, що виробляють предмети розкоші, різко зросли.

Але у вівторок, 23 травня акції LVMH впали на 5% через побоювання, що ослаблення економіки США знизить попит на предмети розкоші. Через це Арно за день втратив $11,2 мільярда.

При цьому, навіть незважаючи на таке падіння, згідно з даними Bloomberg, на сьогоднішній день статки Арно оцінюють у $192 мільярди. Він, як і раніше, розташовується на першій позиції в рейтингу найбагатших людей світу.

Цього року статки Арно збільшилися на 29,5 мільярда доларів.

Нещодавно ринкова вартість Louis Vuitton Moët Hennessy перевищила $500 млрд, таким чином LVMH стала першою компанією в Європі, яка досягла такої високої позначки.

Це дозволило власнику Louis Vuitton Бернару Арно стати найбагатшою людиною світу за версією Forbes. За рік йому вдалося з третьої сходинки піднятися на першу. Минулого року Бернар Арно у рейтингу займав позицію після Ілона Маска й засновника Amazon Джеффа Безоса.