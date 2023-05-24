Самый богатый человек мира Бернар Арно потерял $11 млрд за сутки: что случилось

Француз Бернар Арно, самый богатый человек мира, владелец группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), потерял 11,2 миллиарда долларов из своего состояния за один день.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что основатель LVMH, бренды которого включают сумки Louis Vuitton, шампанское Moet & Chandon и платья Christian Dior, в течение большей части 2023 наблюдал, как его богатство стремительно росло, поскольку цены на акции европейских компаний, производящих предметы роскоши, резко выросли.

Но во вторник, 23 мая акции LVMH упали на 5% из-за опасений, что ослабление экономики США снизит спрос на предметы роскоши. Поэтому Арно за день потерял $11,2 миллиарда.

При этом, даже несмотря на такое падение, согласно данным Bloomberg, на сегодняшний день состояние Арно оценивается в $192 миллиарда. Он по-прежнему располагается на первой позиции в рейтинге самых богатых людей мира.

В этом году состояние Арно увеличилось на 29,5 миллиарда долларов.

Недавно рыночная стоимость Louis Vuitton Moët Hennessy превысила $500 млрд, таким образом LVMH стала первой компанией в Европе, достигшей столь высокой отметки.

Это позволило владельцу Louis Vuitton Бернару Арно стать самым богатым человеком мира по версии Forbes. Через год ему удалось с третьей строчки подняться на первую. В прошлом году Бернар Арно в рейтинге занимал позицию после Илона Маска и основателя Amazon Джеффа Безоса.