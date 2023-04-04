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Категорія
Бізнес
Дата публікації

Forbes назвав найбагатшу людину світу - це не Ілон Маск

forbes бернар арно
Власник Louis Vuitton Бернар Арно став найбагатшою людиною світу. Фото: Бернар Арно

Власник Louis Vuitton Бернар Арно став найбагатшою людиною світу. На другій позиції опинився Ілон Маск. Forbes презентував 37-й щорічний рейтинг найбагатших людей світу.

Статки Бернара Арно оцінили у $211 млрд. До слова, він єдиний бізнесмен в списку, чий капітал перевищує 200 млрд доларів. Зазначимо, що за рік главі LVMH вдалося з третьої сходинки піднятися на першу. Минулого року Бернар Арно у рейтингу займав позицію після Ілона Маска й засновника Amazon Джеффа Безоса.

Вперше громадянин Франції очолює рейтинг Forbes.

Не вдалося втримали лідерство Ілону Маску. Наразі його капітал оцінюють в 180 млрд доларів, минулого року статки бізнесмена були вищими - 219 млрд доларів.

Загалом топ-10 найбагатших людей світу зараз виглядає так:

  1. Бернар Арно — LVMH;
  2. Ілон Маск — Tesla, SpaceX;
  3. Джефф Безос — Amazon;
  4. Ларрі Еллісон — Oracle;
  5. Воррен Баффет — Berkshire Hathaway;
  6. Біл Гейтс — Microsoft;
  7. Майкл Блумберг — Bloomberg LP;
  8. Карлос Слім Елу — Telecom;
  9. Мукеш Амбані — Reliance Industries;
  10. Стів Балмер — Microsoft.

У Forbes порахували, що статки мільярдерів планети зараз становлять 12,2 трильйона доларів, що на 500 мільярдів менше, порівняно з 12,7 трильйонами доларів у березні 2022 року. Майже половина списку бідніша, ніж рік тому.

Сполучені Штати залишаються країною з найбільшою кількістю мільярдерів, із 735 членами списку, загальна вартість яких становить 4,5 трильйона доларів. Китай - на другій позиції з 562 мільярдерами зі статками 2 трильйони доларів, за ним йде Індія зі 169 мільярдерами зі статками 675 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що в компанії Джеффа Безоса Amazon вирішили звільнити ще 9 тисяч співробітників. За останні місяці Amazon ліквідує 27 000 робочих місць, або 9% від приблизно 300 000 працівників.