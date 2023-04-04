Forbes назвав найбагатшу людину світу - це не Ілон Маск

Власник Louis Vuitton Бернар Арно став найбагатшою людиною світу. На другій позиції опинився Ілон Маск. Forbes презентував 37-й щорічний рейтинг найбагатших людей світу.

Статки Бернара Арно оцінили у $211 млрд. До слова, він єдиний бізнесмен в списку, чий капітал перевищує 200 млрд доларів. Зазначимо, що за рік главі LVMH вдалося з третьої сходинки піднятися на першу. Минулого року Бернар Арно у рейтингу займав позицію після Ілона Маска й засновника Amazon Джеффа Безоса.

Вперше громадянин Франції очолює рейтинг Forbes.

Не вдалося втримали лідерство Ілону Маску. Наразі його капітал оцінюють в 180 млрд доларів, минулого року статки бізнесмена були вищими - 219 млрд доларів.

Загалом топ-10 найбагатших людей світу зараз виглядає так:

Бернар Арно — LVMH; Ілон Маск — Tesla, SpaceX; Джефф Безос — Amazon; Ларрі Еллісон — Oracle; Воррен Баффет — Berkshire Hathaway; Біл Гейтс — Microsoft; Майкл Блумберг — Bloomberg LP; Карлос Слім Елу — Telecom; Мукеш Амбані — Reliance Industries; Стів Балмер — Microsoft.

У Forbes порахували, що статки мільярдерів планети зараз становлять 12,2 трильйона доларів, що на 500 мільярдів менше, порівняно з 12,7 трильйонами доларів у березні 2022 року. Майже половина списку бідніша, ніж рік тому.

Сполучені Штати залишаються країною з найбільшою кількістю мільярдерів, із 735 членами списку, загальна вартість яких становить 4,5 трильйона доларів. Китай - на другій позиції з 562 мільярдерами зі статками 2 трильйони доларів, за ним йде Індія зі 169 мільярдерами зі статками 675 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що в компанії Джеффа Безоса Amazon вирішили звільнити ще 9 тисяч співробітників. За останні місяці Amazon ліквідує 27 000 робочих місць, або 9% від приблизно 300 000 працівників.